Alto Paraguay pide al nuevo ministro especialistas y equipamiento de su hospital

La designación del Dr. Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud genera mucha expectativa sobre lo que pueda hacer el profesional para revertir, en algo, la tremenda precariedad sanitaria que se tiene en este departamento chaqueño desde hace décadas.

Lea más: Isaías Fretes tras asumir en Salud: “La dignificación del médico es innegociable; conozco la realidad de los hospitales porque vengo de ahí”

Esta confianza se da porque se conoce la forma en que trabaja el nuevo ministro y, sobre todo, luego de escuchar sus palabras apenas asumió el cargo, cuando mencionó que no deshonrará la confianza depositada en su persona, como hijo de una campesina.

Hecho positivo

Para el nuevo obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, la designación de Fretes es un hecho más que positivo, atendiendo a los antecedentes con que cuenta en la función pública.

“Veo a este profesional con un buen perfil, considerándolo como una figura técnica adecuada para este importante cargo”, dijo el religioso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Dr. Fretes es un conocedor, desde adentro, de las necesidades reales de los pacientes. “Veo con buenos ojos esta designación; además, las personas confían bastante en este profesional, por lo que el cargo será todo un gran desafío para este médico”, refirió monseñor.

Escobar dijo que la salida de la ministra María Teresa Barán se debió precisamente a la falta de respuestas efectivas en esta área tan sensible como la salud.

“Esto ya no se podía sostener, sobre todo atendiendo a la falta de mejorías, a pesar de que se contaba con bastantes recursos”, refirió.

Por último, el obispo pidió al nuevo ministro reordenar el uso del dinero para terminar con el calvario de Don Pueblo, marcado por las malas atenciones en los servicios de salud y la falta de medicamentos, y que se pueda brindar una atención sanitaria digna a los pobladores de nuestro país.

Desafíos

El mayor desafío para el Dr. Isaías Fretes es conseguir la contratación de un anestesista para el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, ya que hace dos años no se realiza ningún tipo de cirugía en el departamento, debido a que el único profesional de esta área que trabajaba en este nosocomio se encuentra con permiso por problemas de salud y, hasta la fecha, no se logró conseguir otro sustituto.

Todos los casos de pacientes que necesiten cirugía, por más pequeña que sea, necesariamente deben ser evacuados hacia hospitales de la capital del país, Concepción, Pedro Juan Caballero o Loma Plata.

Los traslados de los enfermos se realizan a cualquier hora del día y en todo tipo de medios de transporte, que incluyen aviones del Transporte Aéreo Militar, embarcaciones o por tierra, si los caminos lo permiten, atendiendo a que cualquier pequeño aguacero convierte los tramos ruteros en verdaderas odiseas.

A modo de ejemplo, en la noche del sábado, alrededor de las 22:00, aterrizó en el aeropuerto de Fuerte Olimpo una aeronave para trasladar a un paciente con signos de haber sufrido un ACV. El enfermo fue llevado al Hospital Nacional de Itauguá. Días atrás, una mujer con fractura de cadera también fue evacuada en un avión militar.

Anteriormente, cuando se contaba con un anestesista en el Hospital de Fuerte Olimpo, se realizaban cirugías por apendicitis, cesáreas u otras intervenciones menores, como cortes en alguna parte del cuerpo de los pacientes. Actualmente, ningún tipo de cirugía se realiza desde hace dos años.

Un enorme cascarón

Otro de los desafíos a superar para el Dr. Isaías es conseguir los recursos necesarios para equipar el nuevo y enorme edificio del Hospital Regional de Fuerte Olimpo. La obra demandó un costo de G. 18.000 millones, con recursos de la Gobernación, y desde hace casi tres meses, cuando terminaron los trabajos, el local es solo un gran cascarón.

Lea también: Culmina el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo y aguardan su equipamiento

Actualmente, solo son grandes piezas y pasillos vacíos que necesitan ser equipados y, posteriormente, se deberán contratar médicos especialistas que deseen trabajar en la zona. Para ello, se debe incentivar económicamente la llegada de estos profesionales.

Si se logra traer médicos de las especialidades de cirugía, anestesiología, ginecología, clínica médica, pediatría y, aunque sea, un traumatólogo, de seguro las evacuaciones de pacientes disminuirán en un gran porcentaje, pues los casos podrán ser tratados en este lugar, sin exponer la vida de las personas.

La saliente ministra María Teresa Barán decía que ningún profesional quería venir a trabajar por estos lejanos lugares y tenía razón la secretaria de Estado, pero no contaba con que, con el salario miserable que se ofrecía desde el Ministerio de Salud, lógicamente nadie quería venir.

Por eso, ahora el Dr. Fretes tiene el compromiso moral de solucionar este inconveniente para mejorar la atención de salud en el Alto Paraguay.