Daño ambiental termina convertido en aulas para niños del Chaco

El Ministerio Público pudo demostrar la construcción irregular de una represa en un sector del riacho Florida. El dique impedía la normal circulación de las aguas, lo que ocasionó un grave daño ambiental a la rica biodiversidad de la zona y también afectó a los pequeños ganaderos del lugar.

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La denuncia había sido realizada por los propios vecinos y, tras una serie de visitas de técnicos ambientales del Ministerio Público, se pudo evidenciar el grave daño ocasionado. Ante esta situación, el Juzgado Penal de Fuerte Olimpo ordenó, en primer lugar, la destrucción de la represa, permitiendo así la normal circulación de las aguas.

La resolución judicial también ordenó al infractor, el ganadero Jesús Manuel Báez Ferreira, presidente de la firma Cattle Investments Paraguay S.A., construir dos aulas para la escuela de la comunidad como una forma de compensar el daño ambiental causado por la construcción irregular del dique.

El productor procedió a contratar a la empresa Codesarrollo S.A., por un monto de G. 120 millones, para la construcción de las dos aulas. Los trabajos llegaron a demorarse debido a que inicialmente no se lograba un acuerdo sobre el lugar donde debían ser edificadas.

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Finalmente, la semana pasada concluyeron los trabajos y fueron entregadas las dos aulas, para felicidad de los humildes niños de la escuelita, quienes anteriormente asistían a clases en la capilla del lugar o, simplemente, bajo los árboles, debido a las altas temperaturas que hacían imposible permanecer en el pequeño espacio disponible.

Marcelo Ferreira es el único maestro que trabaja en la escuelita e imparte clases del primero al sexto grado bajo el sistema plurigrado. El educador se mostró contento con las nuevas aulas, pero señaló que las mismas todavía necesitan ser equipadas con mobiliarios, por lo que pidió ayuda a las autoridades.

Ubicación

Fortín Florida se encuentra a unos 250 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, hacia el interior del Chaco. La escuelita, a la que asisten niños hijos de peones de estancias, se encuentra prácticamente en medio del monte chaqueño, rodeada de establecimientos ganaderos. La población más cercana, María Auxiliadora, se encuentra a más de 100 kilómetros.

El único maestro que trabaja en el lugar viaja diariamente a bordo de su motocicleta unos 30 kilómetros, totalizando 60 kilómetros entre ida y vuelta, para impartir las clases. El docente también trabaja en una escuelita privada de una estancia, donde vive con su familia.

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Desde hace tres años, busca que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) le pueda otorgar dos rubros docentes, ya que durante mucho tiempo recibía su salario de parte de los propios padres de familia. Actualmente, es la Gobernación de Alto Paraguay la que le paga G. 3 millones.

Ferreira, oriundo de la región Oriental, específicamente del departamento de Caaguazú, sostiene que pretende vivir en Fortín Florida para evitar realizar el largo viaje diario, que se vuelve especialmente difícil durante los días de lluvia. Sin embargo, para poder radicarse en el lugar necesita conseguir los dos rubros del MEC.

Al respecto, los documentos del educador que solicita los rubros permanecen hace dos años en algún cajón de escritorio del Ministerio de Educación. Cada vez que realiza gestiones para reclamar una respuesta, solo recibe promesas de que será nombrado, pero hasta ahora nada sucede.