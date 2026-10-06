Noticias del Chaco
06 de octubre de 2026 a la - 14:32

Tras las elecciones, votantes y buses quedaron atrapados en Alto Paraguay

Grupo de personas esperando transporte en Fuerte Olimpo, con clima nublado y autobuses estacionados visibles.
Los votantes que llegaron a Fuerte Olimpo para las elecciones municipales del domingo no pudieron retornar aún a sus lugares de residencia debido a que los caminos de tierra de acceso y salida se encuentran intransitables tras las lluvias.Carlos Almiron

Ciudadanos que viajaron a sus comunidades de origen de Alto Paraguay para participar de las elecciones del domingo no pudieron volver a las ciudades donde residen, debido al aislamiento producido tras las lluvias.

Por Carlos Almirón
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Durante la jornada de las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre se registraron las primeras lluvias, aunque no de grandes proporciones, lo que permitió que los comicios se desarrollaran sin mayores complicaciones en los cuatro distritos de Alto Paraguay.

Sin embargo, desde la madrugada y durante todo el transcurso del día de ayer, lunes, se registraron importantes volúmenes que ocasionaron el aislamiento de numerosas comunidades.

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En el sector noreste del departamento se reportó el mayor volumen de aguas caídas, superando los 200 mm. En la zona de Bahía Negra y en todo el trayecto del camino PY14, conocido como Línea 1, hasta Agua Dulce, se acumularon 160 mm.

Mujer de espaldas con camisa rosa caminando en terreno inundado, rodeada de agua y casas semi-sumergidas.
Una indígena observa un área inundada en Bahía Negra tras intensas lluvias.

En el centro y sur del Alto Paraguay las lluvias superaron los 100 mm, en zonas como Puerto Casado y Fuerte Olimpo, haciendo suponer entre los pobladores que se estaría produciendo la llegada del fenómeno de El Niño, que se venía anunciando desde hace bastante tiempo.

Votantes y buses no pueden retornar debido a intransitabilidad de caminos

A raíz de las lluvias en el departamento, gran cantidad de personas que llegaron para los sufragios en Fuerte Olimpo y Bahía Negra quedaron atrapadas, sin poder regresar a Asunción o a la ciudad de Concepción.

Grupo de personas en la acera, algunas sentadas, con un autobús de línea a la derecha bajo un cielo nublado.
Votantes que sufragaron en Fuerte Olimpo se ven afectados por las lluvias, pues no pueden regresar a Asunción.

Para cada jornada electoral, los candidatos proceden a alquilar colectivos para trasladar a sus votantes oriundos de estas poblaciones y que viven en la capital del país u otros departamentos. Varios de ellos son estudiantes o personas que ya se radicaron de forma definitiva, pero que aún siguen figurando en los padrones de estas poblaciones del Chaco.

En la capital departamental, Fuerte Olimpo, seis ómnibus no pueden realizar el viaje de retorno debido a que los caminos de tierra no se encuentran en las condiciones adecuadas para la circulación de vehículos. Depende de que ya no se produzcan más lluvias para que estos trayectos puedan secarse y permitir nuevamente la circulación de los vehículos.

Son 140 kilómetros los que existen hasta llegar a la ruta de la Bioceánica y desde esta vía hasta los diversos departamentos a través de caminos de todo tiempo.

En Bahía Negra la situación se complica aún más, atendiendo a que son 200 kilómetros de camino de tierra los que se deben superar para llegar hasta la ruta Bioceánica. En la mayor parte de este tramo, los recientes trabajos de reparación encargados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) consistieron solamente en simples raspajes, sin realizarse levantamientos de terraplén.

Escenario rural con agua estancada, árboles a la izquierda y edificaciones difusas en el fondo, reflejando inundación.
Los efectos de las intensas lluvias en el acceso a Bahía Negra impiden la salida de colectivos para trasladar a los votantes que sufragaron el domingo en las elecciones municipales

En Bahía Negra es precisamente donde se registraron las mayores precipitaciones, por lo que tardarán varios días más en poder salir los tres colectivos con sus pasajeros, que llegaron a la comunidad con ciudadanos para las elecciones municipales del domingo último.

Ganadería beneficiada

Por otro lado, las precipitaciones llegaron en el momento en que más se necesitaban en la zona y benefician en especial al sector ganadero, principal actividad económica del departamento.

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Los productores reportaban la falta de pasto en sus secos campos, a consecuencia precisamente de la escasez de lluvias, lo que repercutía de manera negativa en la alimentación de los animales vacunos. Muchos de los ejemplares comenzaban a perder peso antes de ser enviados a los frigoríficos.

Paisaje natural con árboles en un área inundada, evidenciando el impacto de las lluvias recientes.
Las lluvias registradas en Alto Paraguay favorecen al sector ganadero, ya que permiten acumular agua y el rebrote de pasturas.

Con estas primeras precipitaciones comenzará nuevamente a brotar el pasto y, además, ayudará a acumular agua en los tajamares, beneficiando de manera especial a los pequeños ganaderos, cuyos viejos reservorios acumulan sedimentos y tierra, lo que impide almacenar abundante agua de lluvia.

Buses verdes estacionados en una calle, con un entorno urbano lleno de áreas verdes y personas en bancos, mientras llueve.
Varios colectivos que llegaron el domingo trayendo votantes no pueden regresar hacia la capital del país debido a las lluvias registradas.