Bahía Negra: G. 3.842 millones por calles mal construidas

El 14 de noviembre de 2024, mediante un acto público y en presencia del propio gobernador Arturo Méndez (ANR-cartista), del entonces intendente de Bahía Negra, João Ferreira (ANR), concejales departamentales y representantes de la empresa adjudicada, se realizó la palada inicial para el cementado de unas 11 cuadras en la ciudad.

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La construcción, a cargo de la Gobernación de Alto Paraguay, fue adjudicada a la empresa Consultoría y Servicios SRL, representada legalmente por Pedro Aníbal Torres Amarilla, por G. 3.842.950.000, con un plazo inicial de culminación de 120 días. Sin embargo, transcurridos 250 días, apenas se había logrado avanzar un 30% de los trabajos, lo que dio inicio a los cuestionamientos de los pobladores.

Trabajos a pasos de tortuga

Los pobladores denunciaban permanentemente la lentitud de los trabajos. Los pocos obreros que se encontraban en el lugar trabajaban apenas unos días, para luego paralizar las tareas durante varias semanas, en su gran mayoría debido a la falta de materiales. Estas denuncias quedaban evidenciadas en el escaso avance de la obra.

En aquel entonces, el jefe departamental alegaba que los representantes de la empresa habían solicitado una prórroga debido al aislamiento provocado por la falta de caminos, situación que impedía la llegada de los materiales. Sin embargo, el plazo para terminar la obra vencía a finales de marzo de 2025, cuando el departamento todavía no sufría los efectos del aislamiento, que recién se produjo a finales de abril de este año.

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Otro cuestionamiento de los moradores era que la localidad se encuentra a orillas del río Paraguay, por lo que la empresa podría contratar embarcaciones para transportar los materiales y proseguir con los trabajos.

Cuestionamientos a las calles cementadas

Derlis Silva, poblador y comerciante de Bahía Negra, cuestionó la poca seriedad de los gobernantes para realizar este tipo de trabajos que, antes que representar un sinónimo de progreso, generan preocupación y peligro para varias familias. La falta de desagües ocasiona la inundación de las viviendas durante los días de lluvia, indicó.

“Desde el principio veíamos la total irresponsabilidad de las autoridades, pues un trabajo que debía durar unos pocos meses para su terminación terminó demorando dos años, en el transcurso de los cuales se utilizó una millonaria suma de dinero público para realizar tareas bastante deficientes”, manifestó.

El poblador argumentó que, en gran parte, el cementado de las calles se parece al dibujo de un niño del preescolar, pues en varias cuadras se construyó un solo carril bastante angosto, de aproximadamente dos metros. “Esto realmente es lamentable”, expresó.

Pero lo más crítico, según indicó, es que no se colocaron los sistemas de desagüe, situación que ocasiona la inundación de las viviendas durante los días de lluvia. La comunidad de Puerto Diana, donde viven familias de la parcialidad Ishir, es la más afectada por esta irresponsabilidad, mencionó.

“No puedo entender cómo puede ser que se juegue con el dinero público y, por sobre todo, se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, sostuvo.

Califican la obra como “tahýi rape”

Los cuestionamientos realizados por los pobladores de Bahía Negra son similares a los que días atrás formularon los moradores de Puerto Sastre, quienes calificaron el cementado de calles de esa población como “tahýi rape (camino hecho por hormigas)”, debido a lo angosto de la obra, que costó G. 1.226 millones.

En Puerto Sastre, comunidad perteneciente al distrito de Carmelo Peralta, la Gobernación adjudicó en 2024 los trabajos a la empresa Gal-Metal, de Asunción Galeano Riquelme, para la construcción de unos 2.500 metros cuadrados de hormigón armado, superficie que equivale a poco más de cuatro cuadras.

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Estos trabajos debían culminar a finales de febrero de 2025, pero recién terminaron este año. Las construcciones de calles cementadas, tanto la de Bahía Negra como la de Puerto Sastre, no fueron inauguradas por las autoridades de la Gobernación.

Se presume que no se realizó el acto de inauguración oficial debido a posibles protestas que puedan protagonizar los pobladores en rechazo de las obras por su mala calidad.

Gobernador asegura que la solución está en cementar las calles aledañas

Consultado sobre la preocupación de los pobladores de Bahía Negra, el gobernador Arturo Méndez mencionó que el cementado de las calles, de unos 1.100 metros lineales, fue realizado por la empresa Consultoría y Servicios, por un monto de G. 3.842.950.000. Indicó que fue pagado en su totalidad.

En relación con los cuestionamientos sobre las supuestas inundaciones por falta de canalización, dijo que esto se debería a la ausencia de sistemas de drenaje pluvial en las calles aledañas a las zonas donde se construyó el cementado, principalmente por la falta de conexión entre las cunetas que permita la circulación de las aguas de lluvia.

Para solucionar este inconveniente, necesariamente se debe intervenir en las demás calles de la población, por lo que la construcción del cementado no debe ser considerada como la causante de las inundaciones de las viviendas, refirió finalmente.