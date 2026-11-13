Fuerte Olimpo: calles cementadas se caen a pedazos

Prácticamente no existen calles que no presenten baches y grietas en Fuerte Olimpo, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas que a diario transitan por las vías, especialmente de los motociclistas. Esta situación no es nueva y empeora cada vez más ante la desidia de las autoridades.

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El cementado de las calles en la localidad, al igual que en varias otras poblaciones del Alto Paraguay, fue realizado por los sucesivos gobiernos departamentales. Estas obras se caracterizan por la precariedad y son catalogados por pobladores como verdaderos negociados. A esto se suma la desidia de las autoridades municipales, que no se encargan de realizar reparaciones de fondo.

Estos trabajos se caracterizan por no contar con estudios técnicos previos que puedan garantizar obras seguras para la población.

En la mayoría de los casos, simplemente se eligen las calles que serán cementadas, se realizan las licitaciones, presumiblemente direccionadas a favorecer a empresas amigas, y luego se procede al hormigonado. Una vez culminadas las tareas, se realizan las inauguraciones con bombos y platillos, ante una ciudadanía contenta porque finalmente cuenta con calles cementadas.

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Sin embargo, al poco tiempo comienzan a aparecer los problemas. El primero de ellos es la inundación de viviendas, debido a que las nuevas calles carecen de sistemas de desagüe o, cuando los tienen, estos resultan insuficientes y no poseen la capacidad necesaria para evacuar rápidamente las aguas.

Precisamente, la carencia de sistema de desagüe pluvial hace que el agua de lluvia permanezca durante mucho tiempo sobre la capa de hormigón. Con el paso del tiempo esto genera las grietas y los baches que actualmente minan las calles de esta capital departamental.

Lo peor de todo es que las obras, por las cuales se pagaron millonarias sumas de dinero público, son recepcionadas sin inconvenientes por los fiscalizadores, quienes, paradójicamente, son funcionarios de la propia Gobernación de Alto Paraguay.

Desinterés o “vista gorda” de las autoridades municipales

Las autoridades municipales también tienen responsabilidad en esta problemática. Como administradoras de sus respectivas comunidades, deben autorizar la construcción de los pavimentos de hormigón y, por lo tanto, deberían ser celosos fiscalizadores a la hora de recibir los trabajos finalizados.

Además, con los recursos que poseen, pueden gestionar la construcción de los sistemas de desagüe necesarios y, sobre todo, realizar reparaciones serias apenas comienzan a aparecer los primeros baches, evitando que la situación empeore hasta llegar al estado actual.

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Las autoridades municipales salientes se limitaron a realizar algunas reparaciones superficiales, que consistían en preparar una mezcla de arena y cemento para remendar algunos baches. Esta solución precaria apenas duró unos meses, pues, con las lluvias, volvieron a aparecer los mismos problemas o surgieron nuevas grietas, debido, entre otras cosas, a la falta de sistemas de desagüe.

La nueva jefa comunal, Camila Ramírez (ANR), tropieza con numerosos inconvenientes que necesitan una urgente solución. El deterioro de las calles es uno de ellos. También está pendiente la construcción de mataderos municipales, una iniciativa que apunta a contribuir a la disminución del abigeato y, sobre todo, a controlar la calidad de la carne vacuna que se comercializa dentro de las poblaciones del distrito.

La intendenta se encuentra en Asunción, donde busca reorganizar la oficina que tiene la Municipalidad en la capital del país para la tramitación de documentos administrativos, atendiendo a que la mayoría de las gestiones financieras se realizan en dicho lugar.

Mencionó que la próxima semana ya se instalará en el despacho de la Intendencia de Fuerte Olimpo y podrá informar sobre la realidad en la que encontró la institución y, principalmente, sobre los problemas más urgentes que deberá enfrentar.