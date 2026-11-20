La Municipalidad de Bahía Negra, del departamento de Alto Paraguay solicitó la presencia del equipo de vialidad de la Gobernación para la reparación de calles y caminos del distrito, atendiendo a que el municipio actualmente no cuenta con recursos. Sin embargo, la institución respondió que las máquinas solicitadas se encuentran en mantenimiento mecánico y que tampoco se cuenta con recursos disponibles para alquilar tractores del sector privado.

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Los pobladores de Bahía Negra cuestionaron que, mientras se niega el envío de los equipos viales para atender las necesidades de las comunidades, una maquinaria que pertenecería a la Gobernación de Alto Paraguay fue vista realizando trabajos de limpieza de campo en el interior de una propiedad que sería de un concejal departamental, en las cercanías de Fuerte Olimpo.

La crítica hacia el Gobierno departamental también apunta a que recientemente la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entregó 30.000 litros de combustible a la Gobernación para realizar trabajos en las comunidades, con el objetivo de mitigar los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. Sin embargo, los pobladores sospechan que parte de esta ayuda estaría siendo utilizada en trabajos particulares.

“Necesitamos despertarnos”

Derlis Silva, poblador de Bahía Negra, manifestó que actualmente la comunidad no cuenta con maquinarias para realizar trabajos que ayuden a prevenir posibles inundaciones a causa de las lluvias. Señaló la falta de canalización de las calles y, sobre todo, las deficiencias de las obras de pavimentación realizadas por la propia Gobernación, que carecen de sistemas de desagüe.

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Advirtió que existe el riesgo de que las viviendas vuelvan a quedar inundadas si se registran nuevas lluvias, como ya ocurrió en otra oportunidad, por lo que considera urgente realizar trabajos de canalización.

“La Gobernación no nos puede ayudar, pero sí se pueden realizar trabajos en propiedades de los mismos políticos”, cuestionó.

“Es hora de que nos despertemos en el Alto Paraguay. Ovalema la ojejuga ñanderehe (ya basta de que se juegue con nosotros)”, expresó el poblador, quien alentó a la ciudadanía a denunciar los hechos de corrupción.

El ciudadano calificó de miserable el trabajo de pavimentación de las calles, que costó casi G. 4.000 millones, debido a que no cuenta con un sistema de desagüe y pone en riesgo las viviendas de los pobladores. A su criterio, estas obras se realizaron con el solo objetivo de ganar dinero a costa del sufrimiento de la gente.

Versión del gobernador

El jefe departamental, Arturo Méndez (ANR), dijo que la maquinaria que se tenía previsto enviar a Bahía Negra, una retroexcavadora, actualmente presenta problemas mecánicos en la bomba de dirección. Indicó que están a la espera de recibir el repuesto necesario para solucionar el inconveniente.

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El departamento es bastante extenso territorialmente, con más de 82.000 kilómetros cuadrados que debemos abarcar, y lógicamente no logramos dar respuesta inmediata a todos, manifestó el gobernador. Agregó que parte del equipo vial se encuentra trabajando en el distrito de Puerto Casado y posteriormente se trasladará a Carmelo Peralta.

Ayudar a los pequeños productores

El gobernador no confirmó ni desmintió que maquinaria de la institución haya realizado trabajos dentro de una propiedad perteneciente a un concejal departamental. Se limitó a señalar que su administración ayuda a todos los pequeños productores que solicitan asistencia, alegando que resulta muy costoso para ellos contratar maquinarias privadas para realizar limpiezas de campo o construir tajamares.

Méndez mencionó que otro grupo de maquinaria de la institución se encuentra trabajando en la zona de Puerto Guaraní, en el distrito de Fuerte Olimpo, realizando tareas de reparación de caminos vecinales y rurales que utilizan los productores para llegar a sus establecimientos.

“Buscamos de esta forma dar respuesta a los pequeños productores y a los amigos que solicitan soluciones, atendiendo la realidad de la zona. La Gobernación desde siempre ayudó a este tipo de pequeños ganaderos; es como un respiro económico”, manifestó.

Finalmente, dijo ser consciente de las necesidades de las nuevas autoridades de Bahía Negra, ya que se trata del distrito donde mayormente trabajó el equipo vial de la Gobernación. No obstante, señaló que también se necesita intervenir en otras localidades del departamento y aseguró que se cumplirá con los pobladores de esa lejana comunidad una vez que se repare la maquinaria.