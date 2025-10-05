UIP exhorta al sector financiero a ser un aliado estratégico de la industria

El financiamiento es el mayor desafío del sector industrial, sostiene la Unión Industrial del Paraguay (UIP).

Alberto Sborovsky, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó un balance sobre cómo transita el sector industrial este segundo semestre del año. Indicó que se está consolidado un circulo virtuoso a partir de políticas públicas que comprendieron la necesidad que Paraguay dé un salto de calidad en materia de empleo e ingresos para la gente.

El miembro de la UIP señaló que la generación de valor es la bandera de la industria y su principal aporte como sector económico. “Recientemente, se promulgaron un par de leyes que van en línea con el fortalecimiento del sector industrial”, destacó.

En ese contexto, el sector industrial es uno de los grandes protagonistas de la economía, genera mano de obra y aporta cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB), si se le suma construcción, detalló.

Financiamiento adecuado

No obstante, refirió que el rubro enfrenta desafíos que limita su capacidad de expansión, pese a ser uno de los principales generadores de empleo y valor agregado en la economía paraguaya. Afirmó que se necesita un sector financiero que ofrezca productos alineados a las necesidades de la industria.

“Sectores de consumo, ganadería y el agro disponen de productos hechos a medida para las personas que se dedican a esos sectores, que no vemos con el industrial”, explicó.

Precisó que el sector financiero debe generar productos competitivos, a tasas buenas y plazos bien largos con periodos de gracia importantes, orientados a que la industria pueda financiarse y crecer.

Sector financiero, un aliado

En ese aspecto, agregó que informes realizados por el Centro de Estudio económico del gremio constatan que “uno de los grandes inhibidores del crecimiento industrial en Paraguay es la falta de financiamiento adecuado”.

En el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (Fepy), organizada por el gremio del 16 al 18 próximo, conversarán con el sector financiero para apuntar a esa dirección. “El sector financiero tiene que ser un aliado a la hora de desarrollar productos acordes a las necesidades del rubro”, apuntó.

Economía subterránea

Mencionó que la bandera de la UIP es la formalización de la economía, institucionalidad y controles. “Creemos que tuvimos avances, a partir de un control más efectivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en los últimos meses. Desde el año pasado pasado se observa un salto importante en el monitoreo en aduanas y pasos fronterizos”, apunto.

Aseguró que los funcionarios de la institución están más comprometidos con la formalidad. “Existe una mejoría importante en los controles aduaneros del país, pero el desafío es el comercio interno, en formalizar a aquellos que no están formalizados”, enfatizó.