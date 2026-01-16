Pese a mayor crecimiento y mejora de calificación, índice de confianza sigue bajando

La confianza del consumidor sigue en retroceso, a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos con un crecimiento esperado del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB) y la reciente mejora de calificación de riesgo país por parte de Standard and Poor´s. Sin embargo, en la percepción de los ciudadanos se reflejó de vuelta un retroceso, según la última encuesta que mide la expectativa de los ciudadanos.

Esta encuesta realizada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en coordinación con el Banco Central del Paraguay (BCP) en 400 hogares, arrojó que en el mes de diciembre último, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) arrojó un total de 51,69 puntos, nivel inferior al 52,55 puntos que alcanzó en el mes de noviembre y también inferior al rango que alcanzó en diciembre del 2024 de 53,98 puntos.

A los efectos de la medición de esta encuesta, los puntuaciones que están por encima de 50 puntos se considera que están en zona de optimismo, y por debajo del umbral de 50 puntos, se considera que están en zona de pesimismo. Los consumidores son consultados sobre la percepción que tienen sobre la situación económica personal y del país, tanto en el corto como mediano plazo, entre otros temas.

Aunque la puntuación alcanza en diciembre se encuentra en lo que se considera zona de optimismo, se viene notando un retroceso en este indicador respecto a los meses anteriores y con respecto a un año atrás.

Esta caída en el índice refleja el sentir de los consumidores que pese a los buenos números macroeconómicos, tiene una realidad muy distinta y eso se percibe justamente en la pérdida del poder adquisitivo por el encarecimiento de los principales bienes de la canasta, como de los alimentos que subieron 7% en 2025 y por los bajos ingresos.

Un reciente informe actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) detallaba que casi la mitad de los cotizantes, percibe ingresos igual o menor a un salario mínimo, y un 28% hasta 1,5 veces el salario mínimo.

Ante el encarecimiento de los principales bienes de la canasta, los consumidores se enfrentan a la realidad de que el dinero no alcanza, por lo que aumenta la incertidumbre tanto para compras como para invertir.

Expectativa también bajó

El ICC tiene dos subdivisiones, por un lado el índice de Situación Económica (ISE) que mide la percepción de los encuestados respecto a su situación económica actual y del país. Este indicador se ubicó en 39,09 puntos en el mes de diciembre último, nuevamente en zona de pesimismo, aunque mejoró respecto a la puntuación del mes anterior, todavía no hay un avance sustancial en la percepción.

En cuanto al Índice de Expectativas Económicas (IEE) que se refiere a la percepción que tienen los encuestados respecto al futuro, alcanzó un resultado de 64,29 puntos, y aunque se encuentra en zona de optimismo, se nota también un retroceso en el indicador tanto en su comparación mensual como anual.

Predisposición para ahorrar y comprar

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de los encuestadores que respondió afirmativamente mejoró con respecto a la encuesta anterior tanto mensual como interanual.

Por otra parte, también se observó mejoras en la predisposición para adquirir bienes durables, esto motivado por la fuerte baja en la cotización del dólar en los últimos meses, ya que la mayoría de estos bienes son importados.

En contraste, se observó una reducción en la predisposición a adquirir casas y motos, según el informe presentado por el BCP.