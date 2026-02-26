Emisión de bonos soberanos apunta a desdolarización de deuda pública

La nueva emisión soberana, calificada de exitosa por el Gobierno, incrementa el nivel de endeudamiento del país que al cierre del 2025, ya llegaba al 41,2% del Producto Interno Bruto (PIB), con US$ 20.409 millones. No obstante, con esta emisión se diversifica la cartera de la deuda pública, aumentando la proporción en moneda local.

Así al cierre del 2025, la mayor parte de la deuda pública , un 80,6%, estaba denominada en dólares estadounidenses y menos del 20% en guaraníes. Esto se debe a que, desde 2013, se han realizado préstamos con Organismos Multilaterales – Bilaterales y emisiones soberanas en los mercados internacionales en dicha moneda.

Con la emisión en guaraníes, la proporción de la deuda en la moneda local subiría al 22% en el total de la deuda pública de la Administración Central, por encima del 8,3% que tenía en agosto del 2023, de acuerdo con el informe brindado por el Ministerio de Economía (MEF).

Desde la cartera estatal resaltaron además, que por primera vez el país logra financiar completamente sus necesidades de financiamiento autorizadas en la Ley de Presupuesto en guaraníes, aprovechando la confianza de los inversionistas en la moneda local.

Lea más: Gobierno coloca bonos por US$ 1.000 millones

También mencionaron que esta operación representará un punto de referencia para las empresas paraguayas que buscan captar capital extranjero para financiar sus inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las primeras reacciones, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, destacó que la alta demanda de bonos en guaraníes representa una buena oportunidad para mejorar la gestión de la deuda.

“La alta demanda de los bonos en guaraníes representa una oportunidad muy importante para mejorar la gestión de la deuda pública en los próximos años. Espero que la experiencia de los inversionistas extranjeros sea positiva”. resaltó Barreto.

Lea más: Ministro de Economía celebra “alto interés” en bonos soberanos en guaraníes

Destino de los bonos

Los recursos captados en la emisión internacional, será una parte para administración de pasivos, unos US$ 339 millones, mientras que US$ 661 millones para financiar el presupuesto vigente.

El Gobierno lanzó el martes último la tercera emisión de Bonos Soberanos en moneda local, alcanzando un monto total de G. 6.506.960.000.000, equivalente a US$ 1.000 millones (tipo de cambio de la operación: G. 6.506,96), con una tasa de interés del 8,5%, a un plazo de 12 años. Además, realizó la reapertura del bono en dólares estadounidenses por un valor de US$ 300 millones, con vencimiento en 2055.