Back to School y oficinas: consumo con un salto promedio del 50%

En diálogo con ABC Negocios, Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y Mirta Irrazábal, gerente de tienda casa central Nueva Americana, analizan cómo se comporta el mercado, los productos más buscados y qué factores económicos influyen en los precios.

Eugenio Caje sostiene que este período, además de impulsar las ventas, refleja el gran esfuerzo económico de familias paraguayas para equipar a los estudiantes. De acuerdo con el sector, durante el mes previo al inicio de clases, las ventas pueden aumentar entre 40% y 60%, convirtiéndose en una de las temporadas más relevantes para las multitiendas del país.

Inversión concentrada en pocas semanas

El inicio del año escolar implica una inversión significativa para los hogares. Desde Asimcopar señalan que el gasto promedio por estudiante se ubica entre G. 600.000 y G. 1.200.000, dependiendo de las exigencias de cada institución educativa y del tipo de productos seleccionados.

Este movimiento comercial refleja una dinámica particular del mercado: en pocas semanas se concentra una gran parte de las compras vinculadas a educación, desde útiles escolares hasta indumentaria y accesorios.

Para el comercio, este momento representa también un desafío logístico y de abastecimiento, ya que debe garantizar stock suficiente, variedad de precios y promociones que permitan a las familias organizar mejor su presupuesto.

El termómetro del mercado

Dentro de la amplia oferta, hay artículos que lideran claramente la demanda. Los productos de mayor rotación son los cuadernos, mochilas reforzadas, cartucheras completas y lápices de colores. Asimismo, se registra un crecimiento en la compra de materiales destinados al nivel inicial, especialmente aquellos vinculados con actividades didácticas y creativas.

Las familias, en general, priorizan tres aspectos principales al momento de comprar: durabilidad, precio accesible y cumplimiento de la lista escolar.

Las multitiendas manejan rangos de precios que buscan adaptarse a diferentes niveles de consumo, desde cuadernos de línea de G. 4.900 y G. 12.900, mochilas entre G. 95.900 y G. 120.900, uniformes completos en G. 150.000 y hasta calzados escolares de G. 89.900.

Los desafíos del sector importador

El contexto macroeconómico también incide en el comportamiento del mercado. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la inflación interanual se ubicó en 2,7% a enero de 2026, lo que refleja una relativa estabilidad económica. Sin embargo, desde el sector comercial señalan que existen otros factores que influyen en los precios finales.

El dinamismo del consumo en este primer trimestre de 2026 se enfrenta a un tablero de ajedrez donde la estabilidad del Índice de Precios al Consumidor no cuenta toda la historia.

Desde Asimcopar advierten que la formación de precios finales en góndola está sujeta a factores externos que escapan a la inflación local.

Dependencia de insumos: Gran parte del stock crítico (mochilas, cartucheras y útiles específicos) depende directamente de la importación.

Presión cambiaria y logística: Las variaciones en la cotización del dólar y los costos de fletes internacionales generan ajustes diferenciados, incluso cuando la inflación general se muestra moderada.

Estrategias de mitigación: Ante este escenario, las multitiendas han mutado hacia una digitalización agresiva y alianzas bancarias con reintegros para diluir el impacto del gasto concentrado en el presupuesto familiar.

El éxito de la temporada no solo depende del volumen de ventas, que muestra un salto de hasta el 60%, sino de la capacidad del comercio para absorber las fluctuaciones del comercio internacional y ofrecer previsibilidad al consumidor.

Promociones y digitalización de las ventas

En este escenario, las promociones y facilidades de pago se vuelven herramientas clave para acompañar el esfuerzo económico de las familias paraguayas.

Según el vocero de la Asimcopar, las multitiendas han fortalecido sus estrategias comerciales. Entre las principales herramientas utilizadas se destacan las alianzas con entidades bancarias, que ofrecen reintegros y financiación en cuotas, además de descuentos directos en fechas estratégicas.

También se han expandido los servicios de cotización digital de listas escolares y la venta en línea con retiro en tienda o entrega programada. Estas alternativas buscan facilitar la planificación de las compras y reducir el impacto del gasto concentrado en el inicio del ciclo lectivo.

El comportamiento del consumidor también ha evolucionado. Según explica el vocero, hoy las familias comparan más precios y promociones antes de tomar una decisión.

Existe una tendencia a combinar marcas reconocidas con opciones más económicas, especialmente en productos donde la durabilidad es clave, como mochilas y calzados. Aunque el entorno económico muestra cierta estabilidad, persiste una actitud prudente en el gasto familiar.

Cuatro preocupaciones de las familias

Desde Asimcopar identifican cuatro factores que influyen directamente en la decisión de compra durante esta temporada:

1. Que el presupuesto alcance.

2. Que los productos sean duraderos.

3. Cumplir exactamente con la lista escolar.

4. Encontrar todo en un solo lugar.

El regreso a clases, coinciden desde el sector, no es solo una temporada comercial, sino una etapa cargada de expectativa y planificación para miles de familias paraguayas. Por ello, el comercio busca responder con variedad, promociones responsables y abastecimiento oportuno en uno de los momentos más dinámicos del año para el sector.

El efecto arraste en el corporativo

La temporada de regreso a clases también genera un movimiento importante en el rubro de indumentaria para adultos. Según Mirta Irrazábal, gerente de tienda casa central de Nueva Americana, muchos profesionales aprovechan el inicio del nuevo ciclo escolar y laboral para renovar su guardarropa.

Según Irrazábal, en esta etapa del año se observa un incremento en la demanda de prendas formales y semiformales para oficinas. Esto se debe a que el comienzo de actividades educativas también coincide con la reorganización de rutinas laborales y la necesidad de proyectar una imagen profesional actualizada.

Durante estas semanas, las tiendas registran un mayor interés por prendas que combinan elegancia y comodidad. Muchos clientes buscan opciones versátiles que puedan utilizar tanto en reuniones formales como en el día a día de la oficina.

Irrazábal explicó que la tendencia apunta a prendas prácticas, de buena calidad y con estilos que se adapten a diferentes contextos laborales. Además, destacó que la decisión de compra está cada vez más influenciada por el equilibrio entre precio y durabilidad.

Lo clásico predomina en oficinas

Explicó que entre los artículos más solicitados por los consumidores se encuentran piezas clásicas que nunca pasan de moda y que permiten múltiples combinaciones. Las chaquetas y blazers lideran las preferencias, ya que funcionan como prendas clave para lograr un look profesional.

También se observa una alta demanda de pantalones, faldas, camisas y blusas, que forman parte de la base del vestuario corporativo. En cuanto al calzado, los clientes optan por mocasines, botas y zapatillas elegantes que puedan adaptarse tanto a la oficina como a otras actividades cotidianas.

Para acompañar esta temporada de mayor movimiento, las tiendas implementan diferentes estrategias comerciales. Entre ellas se destacan los descuentos en prendas seleccionadas, promociones especiales como “compra uno y lleva otro con rebaja”, regalos por compras que superan ciertos montos y ofertas disponibles a través de canales digitales.

Estas acciones buscan incentivar las compras y facilitar el acceso de los clientes a prendas de oficina en un contexto económico en el que muchos consumidores priorizan promociones y precios competitivos.

Un solo gasto

El movimiento generado por las compras escolares también repercute en la venta de ropa para adultos. Según Irrazábal muchas familias visitan los comercios para adquirir artículos escolares y aprovechan la ocasión para renovar prendas personales o accesorios laborales.

A su vez, algunas empresas e instituciones optan por actualizar sus uniformes corporativos al inicio del año, lo que también contribuye a dinamizar el sector de la indumentaria.

De acuerdo a Irrazábal las prendas más buscadas van desde chaquetas a G. 450.000, camisas a G. 169.000 y blusas a G. 280.00, pantalones a G. 279.000 y calzado a G. 250.000. Estos valores pueden variar según la marca, el diseño y la calidad de los materiales.

Algunos clientes prefieren recorrer las tiendas físicas, comenta Irrazábal, para probarse las prendas, mientras otros optan por la comodidad de las compras online, una modalidad que continúa creciendo en el sector.