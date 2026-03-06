Cotización: El dólar efectivo con leve suba en el cierre de la semana

De acuerdo con los datos del mercado interno, el dólar efectivo repuntó unos puntos este viernes en su cotización y cerró en G. 6.570, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio

No obstante, en lo que respecta al valor de la divisa en el mercado interbancario o mayorista, sigue bajando y ayer se ubicó en G. 6.446

El valor que la divisa representa una merma de 2% frente a los G. 6.650 que cotizó a inicios del año. Sin embargo, al comparar con el valor de esa moneda en el mismo periodo del año pasado, se observa que llegaba a G. 7.990, lo que representa una caída del 18% en un año, unos G. 1.500 menos por cada dólar.

Expertos coinciden en que la cotización de la divisa estadounidense mantendría la tendencia a la baja, pero en niveles casi similares al actual entre G. 6.500 o G. 6.600.

Explican que este comportamiento se debe a tensiones en el mercado internacional, posible reducción en las tasas de EE.UU. y otros aspectos como las tensiones en Medio Oriente que aumentan la incertidumbre en los mercados internacionales. En cuanto a los impactos señalan que estos niveles afectan la competitividad de los productos exportados.