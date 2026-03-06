Negocios
06 de marzo de 2026 - 20:47

Cotización: El dólar efectivo con leve suba en el cierre de la semana

Dólar
La moneda norteamericana se mantiene entorno a G. 6500.

La cotización del dólar subió levemente este viernes en el cierre de las operaciones de la semana frente a su posición del cierre de la jornada anterior, manteniendo una tendencia a la baja tanto para las operaciones en efectivo como para las interbancarias, que cerraron en promedio un poco encima de los G. 6.500.

Por ABC Color

De acuerdo con los datos del mercado interno, el dólar efectivo repuntó unos puntos este viernes en su cotización y cerró en G. 6.570, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio

No obstante, en lo que respecta al valor de la divisa en el mercado interbancario o mayorista, sigue bajando y ayer se ubicó en G. 6.446

Lea más: El dólar, la crisis en Oriente Medio y la incertidumbre geopolítica: ¿cómo impactan en Paraguay?

El valor que la divisa representa una merma de 2% frente a los G. 6.650 que cotizó a inicios del año. Sin embargo, al comparar con el valor de esa moneda en el mismo periodo del año pasado, se observa que llegaba a G. 7.990, lo que representa una caída del 18% en un año, unos G. 1.500 menos por cada dólar.

Expertos coinciden en que la cotización de la divisa estadounidense mantendría la tendencia a la baja, pero en niveles casi similares al actual entre G. 6.500 o G. 6.600.

Lea más: La cotización del dólar cayó 15% en 2025 y abre en G. 6.650 en primer día

Explican que este comportamiento se debe a tensiones en el mercado internacional, posible reducción en las tasas de EE.UU. y otros aspectos como las tensiones en Medio Oriente que aumentan la incertidumbre en los mercados internacionales. En cuanto a los impactos señalan que estos niveles afectan la competitividad de los productos exportados.