BCP pausa ajuste de tasas ante conflicto en Medio Oriente que eleva presión inflacionaria

En su reunión de la fecha, el Comité de Política Monetaria (CPM) decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5,50% anual, de acuerdo con el comunicado que emitió el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según el documento, la decisión del CPM de mantener la cautela en la Tasa de Política Monetaria (TPM) se basó en aspectos relevantes en el ámbito internacional como también de la economía local, que están están elevando la presión sobre la inflación.

En ese sentido, el CPM analizó que en el contexto externo la escalada del conflicto en Medio Oriente ha provocado un aumento significativo en los precios de la energía, mientras que el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril. Igualmente los precios de los productos agrícolas, en particular la soja, el maíz y el trigo, que vienen mostrando fluctuaciones en las últimas semanas.

Asimismo, detallan que el conflicto bélico ha generado mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.

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Menor presión interna y crecimiento moderado

En el ámbito local, el Comité considera que la actividad económica continuó expandiéndose en enero, aunque a un menor ritmo interanual (0,9%). En cuanto a la inflación, indicaron que se mantiene en niveles bajos, principalmente debido a la menor variación interanual de los precios de los bienes. En febrero la inflación mensual fue de 0%, mientras que la variación interanual se ubicó en 2,3%.

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“Esta evolución ha estado en línea con lo previsto, proyectándose que la inflación interanual permanezca transitoriamente por debajo de la meta, para luego converger al objetivo de 3,5% hacia finales de 2026” de acuerdo con lo indicado por el CPM en el comunicado.

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Aseguran igualmente que las expectativas de inflación continúan alineadas con la meta y que seguirán monitoreando la evolución de los precios internacionales de la energía, que podrían continuar generando presiones sobre los precios de los combustibles.

“Considerando estos antecedentes, el CPM decidió mantener la tasa de referencia en 5,50%, manteniéndose el perfil neutral de la política monetaria”, indicaron finalmente.