MG IMPORTADORA: EL ÉXITO DE LA ADAPTABILIDAD EN LAS GÓNDOLAS PARAGUAYAS

En el dinámico mundo del consumo masivo, donde la competencia en góndola se define por segundos de atención y una lealtad de marca cada vez más volátil, los Premios Top Seller 2026 han vuelto a poner de relieve una verdad fundamental: el liderazgo no es una posición estática, sino un ejercicio permanente de sintonía fina con el cliente.

En esta edición, organizada por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), MG Importadora se alza como uno de los protagonistas indiscutibles al recibir distinciones por el desempeño de sus marcas insignias: Si Diet y De la Huerta.

Estos reconocimientos se basan estrictamente en los mayores volúmenes de ventas dentro del canal supermercadista, funcionando como un termómetro real de lo que el hogar paraguayo decide colocar en su carro de compras.

El nuevo paradigma del bienestar

El caso de Si Diet es particularmente ilustrativo de cómo una marca tradicional puede navegar la transición hacia lo que los analistas denominan “consumo consciente”. Tras años de dominio absoluto en la categoría de edulcorantes, la marca ha sabido leer que el consumidor ya no solo busca “reemplazar el azúcar”, sino hacerlo a través de ingredientes percibidos como más nobles.

La introducción de la variante con stevia ha sido la pieza clave en esta estrategia de diversificación. Al responder a la tendencia de buscar alternativas de origen natural, Si Diet no solo retuvo su base de clientes históricos, sino que capturó a un segmento joven y tecnificado.

Esta capacidad de respuesta es la que ha permitido que la marca mantenga su estatus de referencia dentro del segmento, apoyada en una logística que garantiza presencia capilar en todo el territorio nacional.

La fórmula de De la Huerta

Por otro lado, la distinción otorgada a De la Huerta en la categoría de puré de tomate subraya otro pilar del retail moderno: la practicidad en la cocina diaria. En un contexto donde el tiempo es el activo más escaso, las marcas que logran combinar calidad con una solución inmediata para la mesa familiar ganan la batalla de la rotación.

El crecimiento sostenido de De la Huerta refleja una confianza que trasciende la publicidad. Para MG Importadora, la clave ha sido un trabajo conjunto con las cadenas de supermercados para asegurar que el producto no solo esté disponible, sino que tenga una visibilidad estratégica en el punto de venta.

Tres décadas de visión comercial

El éxito en los Top Seller 2026 es un reconocimiento a la trayectoria de MG Importadora, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado local.

En un entorno empresarial paraguayo que, según datos recientes, exige cada vez más profesionalización y adopción tecnológica para sobrevivir , MG ha demostrado que la cercanía con el consumidor es el mejor seguro contra la incertidumbre.

La marca reafirma así su compromiso de seguir desarrollando un portafolio sólido que no solo llena góndolas, sino que construye vínculos duraderos con sus clientes, fortaleciendo y fidelizando su comunidad.

En un mercado donde el 76,5% del empleo es generado por unidades de negocio que avanzan en procesos de mejora continua y escalamiento, casos como el de MG Importadora sirven de hoja de ruta sobre cómo la especialización y el conocimiento del “ciclo de vida” del producto en manos del consumidor final son los verdaderos motores del éxito comercial.

Este reconocimiento llega en un momento donde el sector retail se enfrenta al desafío de la omnicanalidad y la hiperpersonalización de la oferta sin descuidar la humanidad.

Para las marcas de MG Importadora, el premio es una validación de que, independientemente del canal, la promesa de calidad y naturalidad sigue siendo la moneda de mayor valor en el mercado paraguayo.

Cifras del éxito de MG