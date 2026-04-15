Deloitte Paraguay se consolida como referente de excelencia y liderazgo

El panorama empresarial paraguayo atraviesa un ciclo de dinamismo excepcional, marcado por la atracción de inversiones extranjeras y una estabilidad que abre nuevas puertas al mundo.

En este escenario de crecimiento, Deloitte Paraguay ha logrado posicionarse no solo como un proveedor de servicios, sino como un aliado estratégico de confianza y solidez técnica para el desarrollo económico del país.

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 han sido periodos de hitos históricos para la firma. Por un lado, la organización fue distinguida como el número uno en el ranking Merco Paraguay 2025 dentro de la categoría de Consultoría y Auditoría.

Este reconocimiento es de vital importancia, considerando que Merco es uno de los monitores de reputación más rigurosos de Iberoamérica.

El galardón refleja una percepción positiva que trasciende a los clientes, alcanzando a líderes empresariales, académicos y diversos grupos de interés que valoran la consistencia y la calidad del trabajo de la firma.

El talento como motor estratégico

La reputación de Deloitte no solo se construye de afuera hacia adentro. La firma ha demostrado que su mayor activo es su capital humano.

Recientemente, obtuvo la certificación Great Place to Work® 2026, un logro basado en la evaluación directa y anónima de sus propios colaboradores. Esta distinción confirma que la organización mantiene estándares internacionales en su cultura laboral, promoviendo el bienestar, la diversidad y el alto desempeño.

Conquista global desde lo local

A nivel profesional, la excelencia técnica también ha cruzado fronteras. Daniel Fariña, socio de Impuestos y Legales, fue reconocido por tercer año consecutivo como Highly Regarded Professional 2026 por la prestigiosa publicación International Tax Review (ITR).

Este hito ratifica que el nivel de especialización tributaria en Paraguay está a la altura de las referencias mundiales.

Compromiso con el futuro

Bajo los pilares de integridad, calidad e innovación, Deloitte Paraguay reafirma su rol esencial en un mercado que exige decisiones basadas en la ética y el rigor técnico.

Según directivos de la firma, estos logros no son una meta final, sino una validación de su hoja de ruta, la cual contempla inversiones en tecnología y capacitación continua para anticipar las necesidades de las organizaciones en un entorno de negocios en constante transformación.

En un Paraguay que conquista nuevos mercados, la consolidación de firmas con este nivel de reputación garantiza la transparencia y la confianza necesarias para sostener el crecimiento nacional.