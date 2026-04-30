Informalidad laboral ronda el 60% en Paraguay, aunque viene en descenso, advierte la OIT

En la previa por el Día del Trabajador que se celebrará este viernes 1 de mayo, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que el mercado laboral en Paraguay enfrenta desafíos estructurales, pese a ciertos avances recientes.

Karen Rosales, especialista principal en Actividades para Empleadores del Cono Sur de la OIT, mencionó a ABC que observan que el mercado laboral a nivel regional está cambiando, con un escenario distinto.

Esto, aseguró, se debe a la transformación digital, las modificaciones demográficas y el acelerado avance de la inteligencia artificial, además del contexto geopolítico que impacta de diferentes maneras en el país.

“Paraguay mejoró condiciones”

“Observamos que Paraguay, en los últimos años, mejoró ciertas condiciones respecto a la generación de empleo y, con el acompañamiento de diferentes proyectos desde la OIT que se enfocó en el empleo formal”, precisó.

En ese sentido, añadió que una de las oportunidades constatadas y respaldadas es la incorporación o inserción de jóvenes en el mercado laboral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, se refirió a dos vías: cómo fortalecer las capacidades necesarias en la industria y el comercio en la actualidad para que cuenten con las habilidades que les permitan desarrollarse y, a su vez, cómo conseguir que ese empleo pueda mantenerse en el tiempo y ser formal.

Tasa de informalidad se va reduciendo

“Tenemos desafíos. Paraguay es uno de los países que aún tiene una tasa de informalidad alta a nivel regional, por encima del 60%. No obstante, se fue reduciendo en los últimos años y eso es algo que enfáticamente queremos seguir apoyando”, apuntó.

En cuanto al indicador que más le preocupa al organismo, comentó que es la informalidad laboral, razón por la cual existe una serie de convenios internacionales promovidas por la organización que orientan a “transitar de la informalidad hacia la formalidad”.

Lea más: Informalidad alcanza 61,4% en mujeres y evidencia brechas en el Paraguay

Inserción de más jóvenes

Otro de los temas que profundizó es la inserción de más jóvenes en las cadenas productivas, la generación de empleo formal y el incremento de la cobertura social para los trabajadores.

Ese último punto, según dijo, continúa con un “indicador bajo en Paraguay" respecto a otros países y destacó que forma parte de “hablar de trabajo decente con una mejor cobertura social”.

Brecha laboral para las mujeres

En lo que se refiere a la brecha laboral para las mujeres, precisó que persiste no solo en Paraguay, sino a nivel regional, y se identificó que la transformación digital es una oportunidad para que se logre mayor inserción en el mercado laboral.

“Se acompaña con políticas públicas con énfasis en temas sociales que faciliten horarios más flexibles o servicios como salas cuna, de manera a apoyar el cuidado de los hijos, lo que permitiría facilitar el ingreso de más mujeres en la industria y el comercio”, indicó.

En lo que compete a la formación y a lo que necesita potenciar Paraguay, alegó que, como OIT, acompañaron diferentes estudios en los últimos años, en los que detectaron una brecha importante a cerrar.

Lea más: Aumenta el empleo parcial en el IPS: de 7.567 en marzo de 2024 a 22.687 en 2026

“Paraguay tiene grandes oportunidades de mejorar en cadenas logísticas en sectores agroindustriales importantes, que transversalmente están acompañados por comercio y servicios. Sin embargo, existe una brecha entre la demanda de habilidades y la oferta de capacidades disponibles actualmente en el país”, detalló.

Invertir en formación

Añadió que, se debe invertir en formación técnica, que es indispensable. También se cuenta con modelos de otros países que desde la OIT están tratando de transferir.

Además, subrayó que existe una vinculación con el Ministerio de Trabajo y con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) para impulsar el desarrollo y la formación técnico-profesional, y mejorar las condiciones para que los trabajadores tengan mayores y mejores habilidades para desempeñar su labor.

Lea más: ABC Empleos: una plataforma integral para buscar trabajo en Paraguay