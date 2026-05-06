Lipoless llega a Bolivia con un enfoque integral para tratar la diabetes y el sobrepeso

En América Latina, la obesidad y la diabetes tipo 2 son enfermedades crónicas que requieren un abordaje médico integral.

Lejos de tratarse únicamente de hábitos o estilo de vida, la evidencia científica respalda que se trata de condiciones complejas que necesitan acompañamiento profesional y, en muchos casos, tratamiento farmacológico.

En este contexto, Bolivia da un paso relevante en el acceso a nuevas opciones terapéuticas con la incorporación de Lipoless, desarrollada por Laboratorios Eticos, compañía farmacéutica de origen paraguayo con presencia regional.

Lipoless fue presentado en Bolivia por Farmacorp, una cadena de farmacias con cobertura nacional en el vecino país.

La llegada de esta alternativa responde al crecimiento sostenido de estas patologías en la región y a la necesidad de ampliar el acceso a tratamientos que permitan mejorar el control metabólico y la calidad de vida de los pacientes.

Un enfoque innovador en el tratamiento

Lipoless (tirzepatida) forma parte de una nueva generación de terapias para el manejo de enfermedades metabólicas.

Su acción se basa en la activación de dos mecanismos hormonales que intervienen en el control de la glucosa en sangre y la regulación del apetito, permitiendo un abordaje más integral del paciente.

Este enfoque contribuye al control glucémico y puede acompañar la reducción de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, siempre en el marco de un tratamiento indicado por un profesional de la salud.

“Lipoless se integra dentro de un enfoque que combina tratamiento médico, hábitos saludables y seguimiento profesional. Es una herramienta que acompaña al paciente en un proceso más amplio de cuidado de la salud”, explicó la Dra. Evelyn Báez, directora de Operaciones Industriales de Laboratorio Eticos.

El producto es elaborado bajo estándares internacionales y Buenas Prácticas de Manufactura, garantizando calidad, seguridad y confiabilidad en cada etapa de producción.

Acceso y disponibilidad

Lipoless estará disponible en todas las sucursales de Farmacorp a partir del 15 de mayo, con cobertura a nivel nacional.

En esta primera etapa, se podrá acceder al tratamiento en formato de jeringa prellenada en seis presentaciones: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg y 15 mg.

Su distribución contempla condiciones adecuadas de almacenamiento, cadena de frío y trazabilidad, asegurando la integridad del producto desde su origen hasta el paciente.

“Trabajamos para acercar al país soluciones terapéuticas innovadoras que respondan a necesidades reales de salud. Esta incorporación refuerza nuestro compromiso de facilitar el acceso a tratamientos modernos, seguros y respaldados por la ciencia”, señaló Jorge Vargas, director comercial y de marketing de Nexocorp, holding al que pertenece Farmacorp.

Un lanzamiento con respaldo científico

El lanzamiento reunió a más de 300 asistentes, entre especialistas de la comunidad médica, autoridades de salud, referentes de opinión y medios de comunicación, siendo un espacio de actualización sobre el abordaje de la diabetes tipo 2, la obesidad y otras enfermedades metabólicas.

El encuentro incluyó un conversatorio científico moderado por el Dr. Douglas Villarroel, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, junto a destacados profesionales como la Dra. Coral Cristaldo, la Dra. Jéssica Espinoza, el Dr. Paulo Peinado, la Dra. Jéssica Ortiz y la Dra. Griselda Sosa.

Estos profesionales analizaron los desafíos actuales en el manejo integral de estas condiciones y el rol de nuevas alternativas terapéuticas en la práctica clínica.

Sello paraguayo en soluciones terapéuticas

Laboratorio Eticos es una compañía farmacéutica de origen paraguayo con presencia regional, dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos de alta calidad.

Opera bajo estrictos estándares internacionales y Buenas Prácticas de Manufactura, con un enfoque centrado en la innovación y el acceso a terapias seguras y eficaces.

A través de alianzas estratégicas y un sólido respaldo científico, la compañía contribuye al desarrollo de soluciones terapéuticas que mejoran la calidad de vida de los pacientes en América Latina.