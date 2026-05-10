¿Cómo llegar a fin de mes? Estas son las claves que recomienda un especialista

En las próximas semanas se estará avanzando con la discusión sobre el reajuste que se hará al salario mínimo en Paraguay que actualmente está en G. 2.899.048 (US$ 460 al cambio actual), un monto absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades y el consumo básico de una familia promedio, que además debe lidiar con la suba de precios de los alimentos y servicios esenciales como el gas, combustibles, entre otros. Y ni pensar aquellas familias que ni siquiera alcanzan este ingreso mínimo, por lo que muchos recurren a endeudarse para básicamente comer, un hábito más que arriesgado pero que viene avanzando según datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).

Ante este contexto actual que afecta a miles de ciudadanos en nuestro país, muchos se hacen esta pregunta de ¿Cómo llegar a fin de mes sin caer en deudas?. En una entrevista con ABC, Andrés Panasiuk especialista en finanzas personales y autor del libro “¿Cómo llegar a fin de mes?, nos deja unos consejos que pueden ayudar en este propósito.

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La importancia de tener un control de gastos

Panasiuk refiere que el contexto internacional como el que estamos viviendo actualmente con todo el problema relacionado a la crisis en el Medio Oriente y el impacto en los precios del combustible y otros comodities pesa y que aunque se solucione mañana esta crisis, todavía los precios no se van a acomodar tan rápidamente. Añadió que son esos momentos de crisis donde nos damos cuenta de la importancia que tiene el tener “un plan de control de gastos”, con lo que instó como primer punto, siempre llevar un control de cada gasto que uno realiza por más mínimo que sea.

“Porque cuando yo tengo un plan de control, entonces yo sé en qué estoy gastando. No es una camisa de fuerza, ni se trata de ser tacaños. Es simplemente una manera de ponerle un tope o límite a los gastos en cada categoría. Entonces yo sé a dónde se va el dinero y ahí puedo tomar mejores decisiones, aunque estas sean difíciles, pero necesarias para la salud financiera”.

Al tener un control, se puede poner un límite para reducir algunos gastos no tan esenciales también considerados “gastos hormiga” de pequeños montos, pero que suman en el presupuesto mes a mes.

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El desafíos de enfrentar decisiones difíciles

En este punto el autor de ¿Cómo llego a fin de mes? refirió que, en crisis de ingresos o encarecimiento sostenido de los bienes de consumo básico, muchas familias se ven obligadas a tomar medidas extremas que no son populares, pero sí efectivas en términos del sostén familiar. Entre estas alternativas que muchas familias han tomado como medida extrema, mencionó por ejemplo:

Mudarse a una zona o ciudad con costos más bajos.

Reestructurar la vivienda : compartir el espacio con familiares si la casa lo permite para dividir gastos.

Replantear el esquema educativo: pasar a los hijos de una escuela privada al sistema público, cuando la cuota se vuelve inmanejable.

Panasiuk aclaró que los citados son ejemplos de decisiones difíciles que tomaron algunas familias, lo cual no es una recomendación propiamente.

También ejemplificó casos de familias endeudadas por créditos hipotecarios que, ante una caída de ingresos, optaron por alquilar su propiedad y con esa renta financiar un alquiler más económico en otra región.

“Eso es lo que hizo la familia Panasiuk en el año 2012, 2013, cuando nosotros, en el medio de la crisis financiera en los Estados Unidos tuvimos que mudarnos a otro país por un tiempo y alquilar nuestra vivienda”, sostuvo

Otras familias han optado por compartir el espacio con otros familiares si la vivienda era grande, entonces de esa manera reducían sus gastos, comentó.

“No es fácil mover a la familia, es una decisión difícil, pero hay veces que toca hacer por un periodo de tiempo, hasta que las cosas se estabilicen” reconoció. A lo que recomendó además, mantener siempre una conversación constante en el hogar para que haya comprensión de la situación. “Hay que encenderle a los niños una luz al final del túnel para que no pierdan la esperanza y ellos también sean parte activa de los cambios”, apuntó

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Pensar creativamente: buscar opciones y nuevos recursos

Otro aspecto indicado por Panasiuk que en estos tiempos de crisis es donde uno tiene que pensar creativamente, sea la situación que uno esté atravesando como la pérdida del trabajo, reducción de los ingresos, suba de precios, para poder hacer frente. “Sea que el país esté en crisis, sea que el mundo esté en crisis, o sea que tu familia esté en crisis. Si nuestra familia está en crisis, en ese momento uno tiene que pensar creativamente, tiene que tener una mente abierta y tiene que estar dispuesto a hacer los sacrificios que uno tenga que hacer con el fin de poder llegar al final del mes, detalló el especialista.

Para pensar creativamente, Panasiuk recomendó también buscar los recursos que le ayuden en sus decisiones. Por ejemplo, comentó que hay libros de autoayuda y otros recursos disponibles en su página web (andrespanasiuk.com) donde la gente se puede tener más información gratuita que le ayuden a tomar mejores decisiones en el área financiera del manejo del dinero, control de gastos, planificación y otros.

Emprender y generar ingresos extras

El especialista también abordó una segunda vía para alcanzar el mes y que se trata de generar ingresos extras. Añadió que es en medio de la crisis es donde también surgen grandes emprendimientos, y que talvez pueda verse como una oportunidad de generar algún ingreso extra que sume al presupuesto familiar.

Un ejemplo reciente, con la Pandemia del covid y durante la crisis económica más dura, miles de familias que perdieron sus trabajos tuvieron que reinventarse y surgieron grande emprendimientos que hasta hoy perduran.

Además de los emprendimientos, otros optan por tomar otro trabajo adicional, hacer horas extras. Esta es una tendencia en aumento no solo en Paraguay sino en toda América, según relató el experto.

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman justamente que las personas en Paraguay están emprendiendo más o tomando otros trabajos adicionales a su actividad principal, y esto fundamentalmente por los ingresos no alcanzan para sobrellevar el costo de vida. Las estadísticas confirman la tendencia de aumento en la ocupación independiente y de la subocupación, especialmente en ocupaciones como delivery, ventas onlines, chofer de plataformas, y otras.

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Tener control sobre las deudas

En lo que respecta a punto en que las personas se endeudan es otro factor que impacta en el presupuesto porque sobran menos recursos para hacer frente a los gastos esenciales del mes.

Sobre el punto, el experto indicó que el asunto no está en cuánto la persona gana en el mes, sino en cómo uno está gastando el dinero. “Puede que la persona tenga un buen ingreso, mejor que el promedio incluso; pero si no tiene un buen control de sus gastos, nunca le va alcanzar lo que gana”, afirmó.

Panasiuk reflexionó en este punto en cómo las personas llegan a acumular deudas a veces en situaciones extremas como una enfermedad seria, un accidente, o la pérdida del trabajo que son cuestiones inusuales en la vida.

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Pero, según el experto, la gran mayoría de la gente acumula deudas porque no tiene control sobre sus gastos. “Algunos gastan su salario dos veces o son muy positivos sobre su futuro y piensan: ”Bueno, yo voy a comprar esto en cuotas y con lo que gano en el futuro, voy a pagar este asunto y el tema es que hacen demasiados compromisos y después ya no los pueden pagar” O cuando pierden el trabajo se les cae todo, se les cae toda la estantería y entonces, ahí quedan con ese problema de deudas", explicó.

La otra razón por la que la gente acumula deudas, según Panasiuk, es porque no somos pacientes. “Queremos todo ya, todo pronto y la ansiedad juega en contra y se sale fuera de su plan de gastos”. “Nosotros vivimos en un tiempo donde la gente gasta un poquito más arriba de su estatus social o sea, no gastamos de acuerdo a nuestra realidad, gastamos más de nuestras posibilidades, y eso es un tema que hay que aprender a controlar y manejar la ansiedad, dijo finalmente Panasiuk