Paraguay diversifica sus exportaciones a Brasil con auge de alcohol etílico y lácteos

La Cámara de Comercio Paraguay–Brasil (CCPB) presentó su monitor económico, en el que resaltó los productos de agronegocios y manufacturas que actualmente son más comerciaComercio Paraguay–Brasil crece 9% y suma nuevos rubros en el primer cuatrimestrelizados en Brasil, excluyendo energía eléctrica.

De acuerdo con los resultados socializados por el gremio, correspondientes al primer trimestre, además de la soja, los hilos, cables y el arroz, aparecen el alcohol etílico y la leche en polvo, destacados por la CCPB como “una señal de evolución positiva” hacia una oferta exportable más diversificada y resiliente de Paraguay.

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Productos “emergentes”

Bajo la denominación de productos “emergentes”, detallaron que tanto la leche en polvo como el alcohol etílico registraron ingresos significativos y variaciones importantes en los meses analizados.

En el caso del alcohol etílico, el informe muestra que está ganando espacio en el mercado brasileño, con un valor de exportación de US$ 40 millones, lo que representa el 4,8% de participación total. (gráfico).

El economista Jorge Garicoche, encargado de socializar los resultados, mencionó que el alcohol antes no figuraba en el top 10 e incluso, según indicó, fue difícil calcular la tasa de crecimiento porque es un número “que no tiene sentido”.

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Oportunidad para ingresar al mercado de biocombustibles

Explicó que la participación que está logrando este producto en el vecino país se da gracias a empresas de capitales paraguayos y brasileños.

Además, precisó el impulso del acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, que abrió un mercado importante para este rubro.

“Con las regulaciones europeas, tanto Paraguay como Brasil tienen una gran capacidad de entrar al mercado de biocombustibles. El alcohol (de biocombustible) tendrá mucha relevancia en ambos países”, indicó.

El economista destacó que esta es una muestra de cómo el relacionamiento bilateral no solo abarca el comercio, sino también las inversiones, el conocimiento y el desarrollo, que se ha ido expandiendo y alcanzando a empresas de capitales brasileños, paraguayos y también a firmas paraguayas.

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Exportación paraguaya de leche en polvo

Otro punto resaltado es la incidencia del sector lácteo en la relación comercial con Brasil, con la exportación del excedente, en este caso la leche en polvo. Datos compartidos reflejan que este rubro logró una variación interanual del 150,9%, alcanzando un valor de US$ 21,9 millones.

De acuerdo con Garicoche, este desempeño evidencia una recepción importante del producto en el mercado vecino y una capacidad productiva nacional en expansión.

Desde la Cámara indicaron que los compradores brasileños solicitan continuamente nuevos proveedores de productos lácteos, y que existe una gran oportunidad en estos rubros.