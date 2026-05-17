Baja del dólar: MIC reconoce fuerte impacto en la competitividad de industrias locales

La fuerte depreciación que viene registrando la divisa estadounidense frente al guaraní sigue siendo uno de los motivos de preocupación para las empresas nacionales, especialmente a los que tienen ingresos en dólares pero sus costos son en guaraníes y efectivamente les está restando competitividad, reconoció el ministro Marcos Riquelme del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) al ser abordado sobre el impacto de la baja del dólar que nuevamente cerró con caída previo a los días feriados.

La divisa arrancará este lunes cotizando a G. 6.120 en el cambio efectivo y a G. 6.096 en el cambio interbancario, acumulando una baja del 25% frente al guaraní, casi G. 2.000 menos en un año.

El ministro Marcos Riquelme detalló que las baja del dólar está afectando mucho sobre todo a las industrias exportadoras que facturan en dólares, pero que sus costos están en guaraníes. Esto sucede porque al recibir sus ingresos en dólares y con menor cambio, el exportador recibe menos guaraníes por sus productos que hace unos meses atrás.

“En ese sentido los exportadores como los bananeros, los frutihortícolas, las industrias que exportan, las maquiladores y similares están sufriendo mucho este impacto. Y si bien tratan de compensar sus costos para mantener sus precios, sabemos que eso es complicado”, reconoció el titular de la cartera estatal.

Mencionó que al no poder sostener los precios, finalmente afecta la competitividad de los productos paraguayos frente a los que venden otros mercados o países.

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Industrias crecen, pero bajan márgenes

Datos recientes del Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) mostraban un repunte del 7,3% en la actividad industrial en nuestro país en el mes de marzo, acumulando un crecimiento del 3,2% al primer trimestre, una cifra auspiciosa que muestran que las industrias vienen aumentando su producción; sin embargo, el sector lamenta que los efectos del dólar están restando márgenes importantes (ganancias).

Al respecto, el titular del MIC detalló que las industrias siguen creciendo, ya que tienen un compromiso con sus clientes que absorven toda su producción. En ese sentido, comentó que no hay problema de abastecimiento, las maquiladoras y las industrias en general siguen produciendo y cumpliendo con las expectativas que tenían para este año, para no perder clientes.

“No van a cerrar las maquiladoras, pero están perdiendo mucho margen por un tipo de cambio que cayó abruptamente”, reiteró.

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El 75% de los bienes esenciales son paraguayos

En relación al impacto en la canasta básica que se viene reclamando desde distintos sectores, incluso el propio presidente Santiago Peña reclamó que la baja del dólar no está llegando a productos que se venden al público, Riquelme precisó que los bienes esenciales de la canasta básica son en un 75% de producción nacional y que no tendría relación directa con el tipo de cambio.

No obstante, reconoció que también se está importando inflación de los productos que se traen de Brasil, donde el real también está bastante apreciado, alrededor del 10%