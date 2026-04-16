Persiste moderación en el índice de confianza del consumidor

De acuerdo con el reporte oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un leve repunte en marzo y se ubicó sobre la base de 51,32 puntos, que son 1,32 puntos por encima de lo que alcanzó en el mes anterior (febrero) cuando llegó a 50 puntos en el índice. En cuanto a la comparación anual, se observó que el indicador aún se encuentra por debajo de lo que estaba hace un año atrás de 51,96 puntos, y aunque se mantiene en zona de optimismo, está muy cerca de la linea neutral.

De acuerdo con los ratios de calificación, si alcanza los 50 puntos se encuentra en zona neutral, por debajo de dicho registro está en pesimismo y al superar dicho umbral es considerado en zona de optimismo.

De acuerdo con el reporte oficial, los subíndices también registraron mejoras en su comparación mensual

Uno de los principales motivos que inciden en el ánimo de los consumidores suele ser la inflación aunque en líneas generales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra una variación de solo 1,9% interanual, hay rubros como el de los alimentos que siguen muy elevados y golpean el bolsillo de los consumidores, restando recursos para realizar otro tipo de compras. También la baja del dólar es un factor que está favoreciendo el ánimo de las compras, sobre todo de electrónica, electrodomésticos, autos y otros importados.

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Subíndices muestran mejoras

Así el Índice de Situación Económica (ISE) que mide la percepción sobre la situación actual de la economía registró un valor de 38,42 puntos, levemente superior al 37,88 puntos que se ubicó en el mes anterior, lo que nuevamente ratifica su posición en zona de pesimismo.

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Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) que mide la percepción de la economía para el futuro alcanzó un resultado de 64,21 puntos, también superior a 62,25 puntos que alcanzó en febrero del presente año, de acuerdo con los datos del BCP.

Baja predisposición para el ahorro y compras

Por otra parte, la encuesta también consultó sobre la posibilidad de ahorro de los hogares y su predisposición a comprar automóviles, motocicletas, casas y electrodomésticos. Así, en el mes de marzo , el porcentaje de encuestados que respondió afirmativamente a la consulta de su posibilidad de ahorrar fue inferior comparado al mes anterior.

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Igualmente, se registró una disminución en el ánimo de los consumidores para adquirir bienes durables (como electrodomésticos, vehículos e inmuebles). La predisposición de compra en este sector sufrió una contracción tanto mensual como interanual, esto pese a la baja en el tipo de cambio (dólar)