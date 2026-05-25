Cámara de exportadores alerta al BCP sobre impacto de la baja del dólar en el rubro

Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) informaron que mantuvieron una reunión con la alta directiva del Banco Central del Paraguay (BCP), encabezada por su presidente Carlos Carvallo para expresarles la preocupación del sector ante la sostenida caída del dólar y sus efectos sobre la actividad exportadora.

La divisa estadounidense acumula una baja del 23% en un año y cerró este lunes en G. 6.180 en el cambio efectivo y a G. 6.136 en el cambio interbancario.

El encuentro que fue impulsado por el gremio exportador se realizó con el objetivo de acercar a los directivos de la banca matriz, la realidad que enfrentan las empresas exportadoras y en la ocasión comunicaron sobre casos concretos que reflejan las consecuencias que la cotización de la divisa está teniendo sobre distintos sectores productivos.

Desde Capex destacaron la predisposición de las autoridades del BCP para escuchar estas preocupaciones y comprender la situación que atraviesan los exportadores. En ese sentido, el BCP podrá analizar estos aspectos informados e incluirlos en los estudios que regularmente realizan.

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Casos expuestos

Durante el encuentro, Capex compartió experiencias que permitieron dimensionar el alcance del problema y en ese sentido, uno de los casos expuestos fue justamente el de la exportación de alimentos derivados del procesamiento de la mandioca a los Estados Unidos, un mercado que demandó años de trabajo para ser conquistado y consolidado.

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Detallaron que actualmente, la combinación de costos y tipo de cambio está generando pérdidas significativas para una actividad de la que dependen más de 20.000 familias del departamento de San Pedro.

También se expuso la incidencia de la industria cárnica, en especial del cerdo que engloba a 50.000 familias productoras en todo el país. A su vez se expuso la situación de la industria forestal en todos sus derivados y a la luz de las grandes inversiones que se están realizando en el país, como también los efectos en las industrias recicladoras que exportan sus productos.

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Los representantes del sector explicaron que miles de personas de escasos recursos encuentran sustento en esta cadena productiva y que hoy se ven afectadas por las dificultades que genera la depreciación del dólar para las operaciones de exportación.

Desde Capex destacaron finalmente que valoran este diálogo mantenido con las autoridades monetarias y señalaron la importancia de seguir generando espacios que permitan visibilizar el impacto que determinadas variables económicas tienen sobre la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de las actividades exportadoras.