Constructecnia 2026 finalizó con alto volumen de negocios y más de 30.000 visitantes

La plataforma de negocios de la construcción e infraestructura, Constructecnia, durante los cuatro días que duró el evento, aglutinó a más de 30.000 visitantes y concretó un importante volumen de negocios, informaron.

El domingo culminó la 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción, Constructecnia, que reunió a gran cantidad de empresas nacionales e internacionales y reafirmó una fuerte apuesta por la tecnología aplicada al sector.

Lea más: Constructecnia 2026 pondrá énfasis en infraestructura, energía, minería y desarrollo urbano

“Una exposición más integrada”

Edgar Robinson, director general del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE), que organiza Constructecnia, mencionó que los expositores quedaron muy satisfechos con el concepto de exposición más integrada en un solo ambiente, el buen volumen de público, la calidad de los visitantes, la fructífera rueda de negocios y la amplia difusión y repercusión que tuvo la feria.

Esto se debió a que este nuevo escenario, según Robinson, representó una apuesta fuerte por la integración total y la optimización logística, con el despliegue de maquinaria pesada de gran porte y los acabados arquitectónicos más sofisticados del mercado, con la participación de unas 900 marcas, más de 200 empresas distribuidas en 300 stands.

Volumen de negocios superados

En ese sentido, afirmó que la industria de la construcción en Paraguay ratificó su evolución y dinamismo en un año clave para la inversión económica. Señaló que esto se constató en la rueda de negocios, que cerró con US$ 55 millones y reunió a más de 28 constructoras y más de 150 expositores, lo que implicó unas 1.344 reuniones en las cuatro horas que duró el encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Constructecnia su edición 26° con alta participación y fuerte dinámica de negocios

“En líneas generales fue una experiencia enriquecedora y muchos de ellos lograron alianzas con socios locales o afianzaron la idea de instalarse en Paraguay”, indicó Robinson.

Conferencias, capacitaciones y debates

A su vez, señaló que Constructecnia, en esta edición, ofreció exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre el futuro económico, inmobiliario e industrial del país. Además se resaltó, el rol de la industria como motor económico y la importancia de que los sectores público y privado la impulsen para continuar en la senda del desarrollo.

Este año, se ofrecieron conferencias, ruedas de negocios y paneles de debate con representantes y autoridades de distintos sectores. Entre los temas abordados resaltan el financiamiento de obras públicas en un contexto de estrechez fiscal, la sostenibilidad energética, la vivienda social, la minería y la recuperación de centros históricos urbanos.