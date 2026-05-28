Bancos, financieras y cooperativas, con más del 70% de los Bonos del Tesoro

El principal tenedor de BOTES es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con una cartera de G. 1,337 billones, equivalente al 15,72% del total. Su posición refleja el rol de los instrumentos públicos como alternativa de inversión para entidades vinculadas a la estabilidad financiera. En segundo lugar, se ubica Itaú, con G. 1,107 billones y una participación de 13,03%, consolidándose como el mayor banco privado expositor a deuda soberana local.

La tercera posición corresponde a Sudameris, que mantiene G. 895.891 millones, representando el 10,54% del mercado. Más atrás aparece Ueno, con G. 739.616 millones y una participación de 8,70%, mientras que Continental registra inversiones por G. 609.651 millones, equivalentes al 7,17% del total.

Dentro de los diez mayores tenedores, aunque con porcentajes inferiores también figuran Zeta Banco, con 6,89% de participación; GNB, con 4,84%; Basa, con 4,42%; además de la categoría de Inversor Institucional, que concentra 4,31% del saldo.

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El décimo lugar corresponde al Banco para la Comercialización y la Producción SA, con una participación de 3,38%. En conjunto, estos diez actores concentran aproximadamente el 80% de los BOTES emitidos en el mercado local, lo que refleja una elevada concentración en instituciones financieras y agentes institucionales.

La estructura de tenedores permite observar que el mercado doméstico de deuda continúa siendo impulsado, principalmente, por bancos y entidades financieras, que encuentran en los títulos públicos instrumentos de bajo riesgo y con rendimientos atractivos frente a otras alternativas de inversión en moneda local.

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Además, el crecimiento de las emisiones en guaraníes contribuye al desarrollo del mercado de capitales paraguayo y reduce parcialmente la dependencia del financiamiento externo en dólares.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.