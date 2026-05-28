Expo Paraguay apunta a más de 800.000 visitantes con shows, ganadería e innovación

Este miércoles, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Consorcio Expo realizaron el lanzamiento oficial de la “Expo Paraguay ARP 2026” y de la LXXX Exposición Nacional de Ganadería.

Bajo el lema “Lo que mueve al país”, los ruralistas indicaron que esta edición busca reafirmar el rol de Paraguay como una verdadera potencia en la región. El presidente del Directorio Ejecutivo del Consorcio Expo Paraguay, Silvio Vargas, mencionó que la Expo es mucho más que un evento; es un “movimiento gigante” que comienza mucho tiempo antes de abrir los portones.

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Aumentar cifras de visitantes

En ese sentido, recordó que el año pasado el evento recibió a más de 800.000 personas durante los días de feria. Para este 2026, comentó que las “expectativas son muy altas”, ya que proyectan aumentar la cifra de visitantes registrada el año pasado.

Vargas señaló que en el 2025 uno de cada 10 paraguayos pasó por el predio, por lo que ya no se trata solo de una estadística de asistencia, sino de una señal de identidad.

“La Expo PY no es una feria sectorial, es la muestra más completa de un país entero. Aquí conviven la industria, el agro, los servicios, el comercio y hasta el primer empleo de un joven. La Expo contiene multitudes y tenemos el privilegio de mostrarlo”, destacó.

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Expo ganadera

Otro de los atractivos será la LXXX Exposición Nacional de Ganadería. Cada año, el predio de competencias de la Rural se destaca por recibir en pista a ejemplares de distintas razas y especies, para mostrar lo mejor de la genética nacional.

En ese aspecto, Vargas mencionó que apuntan a superar la cantidad de animales exhibidos en competencia en esta edición de la feria.

“Cada año se tiene un mayor impacto genético y eso se constata en las exposiciones en pista, donde Paraguay muestra un nivel muy alto y relevante”, apuntó.

Exposición empresarial

En cuanto a la participación empresarial, mencionó que cerca de 200 empresas ya confirmaron presencia en la muestra y que la cifra aumentará, dado que aún faltan días para el desarrollo de la feria.

Asimismo, la Expo incluirá ferias de empleo, espacios de networking para expositores y los tradicionales espectáculos musicales. En materia de innovación, señaló que varios expositores del rubro tecnológico llegarán con diferentes propuestas para los visitantes.

Artistas nacionales e internacionales

En lo que respecta a la cartelera artística, durante los tres sábados que dure la feria se desarrollarán espectáculos musicales. El 11 de julio, en el Ruedo Central, se presentarán Néstor en Bloque y Marilina. Por su parte, el 18 de julio actuarán Wisin, Kchiporros y DJ Amílcar, mientras que el 25 de julio subirán al escenario Ke Personajes, Talento de Barrio y DJ Cami.

Segunda edición sin la UIP

Es importante resaltar que será la segunda edición de la muestra organizada íntegramente por el gremio rural tras rescindir el contrato de constitución del consorcio Expo con la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

“El año pasado nosotros, como ARP, tomamos la decisión de trabajar y asumir este desafío con mucho compromiso. Al mismo tiempo, con incertidumbre porque ya estábamos jugando solos este partido súper importante”, mencionó al respecto Vargas.

Precisó que hoy la organización ya es una realidad y aseguró que están “más firmes” en la convicción de que seguirá siendo un éxito, con posibilidades de mejorar año tras año.

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Expo Paraguay: cuándo es y cuánto costarán las entradas

Durante el lanzamiento también se informó que la feria abrirá sus portones el sábado 11 de julio hasta el 26 de julio. La entrada tendrá un costo de G. 25.000 y los niños menores de 12 años no abonarán.