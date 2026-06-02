Importaciones bajo regímenes aduaneros crecen 14,7% y superan US$ 1.566 millones

El resultado se encuentra en línea con la recuperación observada en las importaciones totales del país, que al mes de abril registraron un aumento interanual de 13%.

El régimen general continuó concentrando la mayor parte de las importaciones. En abril de 2026 registró compras por US$ 1.121,4 millones, monto superior US$ 30 millones respecto a los US$ 1.091,4 millones observados en abril de 2025. Durante el periodo analizado, este segmento mantuvo valores mensuales superiores a US$ 950 millones y alcanzó un máximo de US$ 1.336,9 millones en octubre de 2025.

Uno de los componentes con mayor crecimiento fue el régimen de turismo. Las importaciones realizadas bajo esta modalidad sumaron US$ 367 millones en abril de 2026, frente a US$ 221,0 millones en abril de 2025. Esto representó un aumento absoluto de US$ 146 millones y una expansión de 66%.

Lea más: La valorización de la carne paraguaya amortigua la caída de las exportaciones

El comportamiento también se reflejó en marzo de 2026, cuando las compras alcanzaron US$ 401,6 millones, el nivel más elevado de toda la serie observada. Este desempeño estaría asociado a una mayor actividad comercial en zonas fronterizas y a una recuperación del flujo de mercaderías destinadas al comercio de reexportación.

La maquila también mostró un crecimiento sostenido. Las importaciones de insumos para maquila con transformación alcanzaron US$ 63 millones en abril de 2026, superior en US$ 16,5 millones respecto a abril del año anterior, equivalente a una variación de 35,6%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste, la maquila sin transformación pasó de US$ 329.000 a US$ 878.000, con un incremento absoluto de US$ 549.000 y una expansión de 167,1%, aunque manteniendo una participación reducida dentro del total.

Por su parte, las remesas expresas registraron un aumento más moderado. En abril de 2026 alcanzaron US$ 2,7 millones, frente a US$ 2,2 millones en abril de 2025. Esto implicó una expansión de US$ 519.000 o 23,7%. El comportamiento de este régimen se mantuvo relativamente estable durante todo el periodo, con valores mensuales cercanos a US$ 2 millones y un máximo de US$ 3,3 millones en marzo de 2026.

Otro segmento que mostró una importante expansión fue la reimportación. En abril de 2026 totalizó US$ 1,9 millones, frente a US$ 511.000 en abril de 2025. El incremento absoluto fue de US$ 1,4 millones, equivalente a una variación de 267%. Aunque el monto continúa siendo reducido en comparación con otros regímenes, refleja una mayor dinámica en operaciones de retorno de mercaderías previamente exportadas.

Lea más: Recaudación de la DNIT registró una reducción de US$ 18,5 millones en mayo

Las zonas francas también presentaron una evolución favorable. Las importaciones bajo zonas francas sin régimen de turismo alcanzaron US$ 9,5 millones en abril de 2026, superior US$ 5,8 millones respecto a abril de 2025, con un crecimiento de 153,6%.

A su vez, las importaciones totales de zonas francas sumaron US$ 68,3 millones, frente a US$ 29,1 millones un año antes. Esto significó un aumento absoluto de US$ 39,2 millones y una expansión de 134,7%, consolidándose como uno de los segmentos con mayor crecimiento relativo.

En términos generales, los datos del Banco Central del Paraguay revelan que el aumento de las importaciones en Paraguay durante los primeros meses de 2026 estuvo impulsado, principalmente, por el régimen de turismo, zonas francas y el régimen general.

Lea más: Déficit fiscal se ubicó en 0,8% del PIB “dentro de los límites previstos”, según el MEF

Este comportamiento coincide con la expansión de las importaciones totales del país, que alcanzaron US$ 6.121,7 millones al cierre de abril de 2026, impulsadas por una mayor demanda de bienes de consumo, intermedios y de capital, así como por el comportamiento del tipo de cambio, dado que el guaraní se apreció en alrededor del 10% entre enero y abril de este año.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.