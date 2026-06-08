Inversión extranjera: tras quejas, Gobierno busca ahora agilizar proceso para apertura de cuentas bancarias

La suma de quejas por parte de inversores extranjeros que apuestan a nuestro país para concretar negocios y que encuentran trabas para aperturar cuentas bancarias, movilizó al Gobierno a impulsar una mesa de trabajo para destrabar estos “cuellos de botella” que están frenando la inversión.

La mesa de trabajo encabezada por el viceministro de Industria, Javier Viveros, representantes del MEF, Seprelad, SUACE, Asoban, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Riesgos analizaron el viernes último, medidas para flexibilizar y agilizar la apertura de cuentas bancarias a inversionistas extranjeros, pero sin descuidar los controles preventivos antilavado. En la citada reunión precisaron que seguirán avanzando para elaborar una propuesta concreta de procedimiento en un máximo de 60 días.

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Enemigos de la inversión

En un foro empresarial reciente organizado por el Club de Ejecutivos, la empresaria española Marta Vara, Directora - 5 Flags Capital, había cuestionado las problemáticas actuales que deben soportar los inversores que desean radicar en el país, específicamente en la apertura de cuentas bancarias para empresas.​

“Cuando llega el inversor tiene dos grandes enemigos : El Banco Central del Paraguay y la Seprelad”... Estamos creando empresas y nos están dando muchísimos problemas para abrir la cuenta, hacer la transferencia internacional del dinero, aún trazabilizados cuesta ya que son plazos super largos", expresó tajantemente Vara dirigiéndose al ministro de Economía, Óscar Lovera, quien también acudió a dicho encuentro empresarial.

Otro tema que reclamó la ejecutiva es que por la normativa vigente tampoco no se permite habilitación de tarjetas parta empresas. “Estas son pequeñas cosas que nos estamos encontrando, que chocan y nos están dificultando muchísimo que esos inversores puedan efectivamente traer el dinero aquí. Es un tema bastante serio que hay que trabajarlo ya con los bancos, con el BCP y la Seprelad porque se van pasando la pelota unos a otros básicamente no dan ninguna solución y lo que están creando es un cuello de botella que están perdiendo un montón de inversión internacional por culpa de esto”, lamentó Vara ante la atenta mirada del ministro Lovera, quien prometió mediar la situación y tratarlo dentro del Equipo Económico.

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Simplificar procesos

Tras dicho evento, el Gobierno convocó a la primera mesa de trabajo la semana pasada con la intención de trazar una hoja de ruta y destrabar la burocracia en torno a la apertura de cuentas, ya que es un requisito básico para cualquier empresa seria que sea radicar en el país. El gobierno actual ha hecho mucho énfasis y marketing para atraer capital extranjero al país, pero son justamente estos “cuellos de botella” y la excesiva burocracia que terminan desalentando a los inversores, a pesar de las buenas condiciones que ofrece el país en término de bajos impuestos y costos.

En la citada reunión coincidieron en la necesidad de simplificar los procesos mediante una mayor coordinación entre las instituciones involucradas, permitiendo compartir información y evitar que los inversionistas deban presentar reiteradamente la misma documentación ante diferentes organismos.

El viceministro de Industria Javier Viveros explicó que el trabajo se enfoca inicialmente en los extranjeros que llegan al país para invertir y que solicitan el Investor Pass, herramienta impulsada para facilitar su instalación y operación en Paraguay

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Facilitar inversiones manteniendo los controles

A su vez, la presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, señaló que la iniciativa forma parte de un proceso de diálogo entre diversas instituciones públicas y el sistema financiero para atender uno de los desafíos que enfrenta el país en el contexto de la creciente llegada de inversionistas extranjeros.

Explicó que el propósito es reducir los trámites de apertura de cuentas para extranjeros residentes, sin comprometer el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de supervisión y prevención de lavado de dinero. “Estamos trabajando para facilitar estos procesos, pero siempre dentro del marco legal y regulatorio. El sistema financiero tiene interés en acompañar el crecimiento del país y la llegada de nuevos inversionistas, manteniendo al mismo tiempo los estándares de cumplimiento que exige la regulación”, manifestó.

La representante de Asoban añadió que el fortalecimiento de estos procesos permitirá acompañar de mejor manera el dinamismo económico del país y responder a las necesidades de los inversionistas que eligen Paraguay como destino para desarrollar sus proyectos.