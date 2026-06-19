Industria paraguaya: dos sectores impulsan las importaciones de materias primas

Datos del MIC muestran que hasta mayo de este año se autorizó la importación de materias primas por valor de US$ 196 millones. Al respecto, el viceministro de Industria, Javier Viveros, comentó a quinto mes las compras estuvieron lideradas por los sectores metalúrgico y químico-farmacéutico, concentrando el 65% de la adquisiciones.

Asimismo, los datos oficiales muestran que bajo esta modalidad estuvieron vinculadas a actividades como la fabricación de productos de tabaco, papel e impresión, alimentos y bebidas, entre otros rubros productivos.

“En el sector metalúrgico, las operaciones alcanzaron US$ 94,4 millones, mientras que el químico-farmacéutico registró US$ 33,7 millones. Le siguió la fabricación de productos de tabaco, con US$ 14,5 millones”, acotó.

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Las industrias se están diversificando

Al respecto, Viveros añadió que las industrias se están diversificando y que actualmente se observa un crecimiento en segmentos relacionados con el deporte, los plásticos, los alimentos y otras actividades productivas.

Esta modalidad de incentivo además benefició a 237 empresas de las cuales el 80% corresponde principalmente a los sectores mencionados, además de otros rubros como papel e impresión, fabricación de muebles, entre otros.

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En cuanto a los mercados proveedores de insumos destinados a la industria nacional, el 75% de las importaciones tiene como origen China (68%) e India (7%).

Solicitudes para la importación

En el acumulado a mayo, fueron autorizadas 2.861 solicitudes de introducción de bienes, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciando una mayor demanda de insumos por parte del sector industrial.

Asimismo, solo durante mayo se aprobaron importaciones por un valor de US$ 43 millones, correspondientes a 617 solicitudes, beneficiando a unas 135 industrias que accedieron a materias primas necesarias para sus procesos productivos.

El viceministro también destacó que el régimen fue diseñado para otorgar competitividad al sector industrial, por lo que es clave porque permite procesar los insumos en Paraguay y posteriormente comercializar los productos tanto en el mercado local como en el exterior.

Añadió que desde el MIC seguirán impulsando esta herramienta para que más compañías ganen competitividad y amplíen su oferta tanto para el mercado interno como para la exportación.

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Distribución territorial

Respecto a la distribución territorial, el 87% de las industrias beneficiarias se encuentran ubicadas en los departamentos Central y Alto Paraná, zonas que concentran una importante actividad manufacturera y productiva del país.