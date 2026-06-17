Exportaciones de maquila crecen 24%: ¿a qué países llega la producción paraguaya?

El régimen de maquila en Paraguay no solo consolida su crecimiento industrial, sino que también abre oportunidades para la producción y exportación internacionales desde el país, informaron desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El último reporte de la Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, muestra que al cierre de mayo las exportaciones de las industrias acumularon US$ 594 millones. Dichas cifras representan un crecimiento interanual del 24% frente a los US$ 478 millones del año pasado.

Desglosando los datos oficiales sumistrados por el MIC, se evidencia la diversidad de los envíos del sector con relación a los principales rubros exportados. Sin embargo, al quinto mes, el 71% de las exportaciones de las industrias maquiladoras se concentró en cuatro principales rubros:

Las autopartes concentraron el 34% de participación; seguido por confecciones y textiles, con 18%, y los productos de aluminio y sus manufacturas, con el 15%. A su vez, se registraron envíos de productos alimenticios 7%.

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El Mercosur, principal destino de la maquila paraguaya

Respecto al destino de las manufacturas paraguayas, el 79% de los envíos tuvo como mercado a países del Mercosur, liderados por Brasil. No obstante, también se registraron exportaciones a Países Bajos, Estados Unidos, Chile y otros destinos internacionales.

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Además, en estos cinco meses del año se autorizaron unas 4.998 operaciones de comercio exterior para este sector económico.

Ubicación de las industrias maquiladoras

El informe del MIC además muestra la concentración de las industrias maquiladoras en los principales polos productivos del país. Actualmente, el 92% de las empresas con programas de maquila aprobados se encuentra en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.

Balanza comercial positiva

En el acumulado a mayo de 2026, las industrias maquiladoras realizaron importaciones por un valor de US$ 321 millones, cifra que representa un incremento del 19% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Asimismo, la balanza comercial del sector mantiene un resultado positivo, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en un 85% durante los primeros cinco meses del año. Este desempeño evidencia la capacidad del régimen de maquila para transformar insumos importados en productos con mayor valor agregado destinados principalmente a mercados internacionales.

Cabe destacar que, al cierre de 2025, las exportaciones de las industrias maquiladoras representaron el 69% del total de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) del Paraguay.