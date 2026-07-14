Comercio exterior de Paraguay movilizó casi US$ 20.000 millones al primer semestre

El comercio exterior paraguayo cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de US$ 746,6 millones, de acuerdo con un informe difundido por el Banco Central del Paraguay (BCP). La cifra surge de un crecimiento más pronunciado de las exportaciones frente a las importaciones, en un contexto de baja del dólar, sin que ello haya frenado el ritmo de las operaciones externas.

Entre enero y junio, las exportaciones totales alcanzaron US$ 10.162,8 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 9.416,2 millones. Esa diferencia explica el saldo favorable informado por el BCP.

En términos de actividad total, el intercambio con el exterior movilizó US$ 19.579 millones en los primeros seis meses del año, resultado de sumar envíos y compras realizadas por el país.

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Exportaciones aumentan 23,6%

El desempeño exportador fue especialmente dinámico: el valor total enviado al exterior de US$ 10.162 millones se ubicó 23,6% por encima del registrado en el mismo periodo de 2025, cuando las exportaciones habían alcanzado US$ 8.219,1 millones.

Dentro del total exportado, las exportaciones registradas concentraron la mayor parte: representaron el 64,5% del total y sumaron US$ 6.553,4 millones, un avance de 19,3% interanual.

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Según el detalle oficial del BCP, el aumento de estas exportaciones registradas estuvo explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y bebidas, incluyendo líquidos alcohólicos y vinagre. La composición sugiere un impulso relevante tanto del complejo sojero —tradicional motor externo del país— como de rubros industriales o agroindustriales específicos.

El informe también muestra que el crecimiento no se concentró en un único canal.

Régimen de Maquila: las exportaciones bajo este esquema alcanzaron US$ 716,7 millones , con un incremento de 29,6% frente al mismo semestre de 2025.

Reexportaciones: representaron el 25,6% del total exportado, con US$ 2.600,9 millones , y crecieron 16,3% interanual.

Otras exportaciones: con una participación de 9,9%, sumaron US$ 1.008,5 millones y registraron un aumento de 105,4%, el salto más marcado entre las categorías reportadas.

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Importaciones también con fuerte repunte

Las importaciones, en tanto, también crecieron en 9,6% más que en el primer semestre del año pasado (US$ 8.592,9 millones a junio de 2025), lo que ayudó a inclinar la balanza hacia un resultado superavitario.

Del lado de las compras externas, el BCP reportó que las importaciones registradas dominaron ampliamente el total y representaron el 97,9%, con US$ 9.220,4 millones, lo que implica un crecimiento de 10,4% respecto del primer semestre de 2025.

En contraste, las otras importaciones, el 2,1% restante, totalizaron US$ 195,8 millones y mostraron una disminución de 18,3% en comparación con el acumulado a junio del año anterior.