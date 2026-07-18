Patricia dos Santos: “El liderazgo se construye con capacidad de trasformar, perseverancia y conocimientos”

Patricia dos Santos destacó que el 2025 representó el mejor año de la historia de la empresa, reflejo de un crecimiento sostenido que, salvo contadas excepciones, acompañó a la organización desde su fundación.

En los últimos cinco años, Jobs registró una expansión cercana al 15% anual, consolidando su posición dentro del mercado paraguayo. ¿Cómo lo hizo?

Del desafío del liderazgo empresarial

Dos Santos recuerda que uno de los principales obstáculos al asumir posiciones de liderazgo fue lograr reconocimiento en un entorno donde predominaban los prejuicios hacia las mujeres jóvenes.

Explica que pudo superar esa barrera gracias al respaldo del presidente de la empresa, quien transmitió una cultura de respeto, pero también mediante la construcción de credibilidad basada en el trabajo diario y la preparación constante.

La ejecutiva considera que la formación académica fue decisiva en ese proceso. Si bien es psicóloga de profesión, decidió realizar una maestría en negocios para comprender mejor el funcionamiento de las organizaciones y complementar sus conocimientos. A ello sumó una permanente capacitación y un aprendizaje autodidacta que, según afirma, le permitió convertirse en una referente dentro del sector.

Entre los mayores logros de su carrera, Patricia dos Santos destaca haber impulsado en Paraguay modernas prácticas de gestión del talento cuando todavía eran poco conocidas.

Su propuesta consistió en acercar las herramientas de la psicología al mundo empresarial mediante un lenguaje comprensible para directivos y gerentes, facilitando la incorporación de metodologías orientadas al desarrollo de las personas dentro de las organizaciones.

A partir de esa visión nació Jobs SRL, una empresa que acompañó el crecimiento del sector privado paraguayo promoviendo una nueva forma de gestionar equipos, centrada en las personas como motor del desarrollo empresarial.

Comunicar, escuchar y tener paciencia

Para la empresaria, el liderazgo implica aceptar que equivocarse forma parte del proceso.

Reconoce que uno de sus principales aprendizajes fue comprender que no todas las personas adoptan nuevas ideas al mismo ritmo y que comunicar, escuchar y tener paciencia son habilidades tan importantes como la capacidad técnica.

También admite haber desarrollado servicios que finalmente no respondían a las verdaderas necesidades del mercado, producto del entusiasmo por innovar sin validar suficientemente la demanda. Estas experiencias le enseñaron a observar mejor el entorno antes de impulsar nuevos proyectos.

Un camino que aún presenta barreras

Dos Santos sostiene que, aunque la participación femenina en posiciones de decisión ha crecido, todavía persisten importantes desafíos.

Cuenta que apenas el 28% de los cargos directivos en el mundo son ocupados por mujeres, mientras que solo una de cada diez grandes empresas tiene una directora ejecutiva. A ello se suma una brecha salarial que continúa afectando a las profesionales incluso desempeñando las mismas funciones que los hombres.

En su opinión, los prejuicios siguen presentes tanto en los procesos de promoción como en la valoración del desempeño femenino, obligando a muchas mujeres a demostrar permanentemente su capacidad para acceder a espacios de liderazgo.

Como mensaje final, Patricia dos Santos anima a las mujeres a no considerar su género como una limitación y a buscar el crecimiento personal constantemente.