Nvidia es 109 veces más grande que el PIB paraguayo y SpaceX 46

De un lado, Paraguay: 6 millones de personas, la soja en el mundo, las represas de Itaipú y Yacyretá, los frigoríficos, los call centers, los bancos. Del otro lado, una sola empresa de California que fabrica chips para inteligencia artificial. En la balanza, la aguja no se mueve ni un poco: gana la empresa, 109 veces más.

Nvidia cerró su última medición con una capitalización bursátil de US$ 4,969 billones, doce ceros. El producto interno bruto de Paraguay en 2025 se estima en unos US$ 45.500 millones, según el Ministerio de Industria y Comercio. La cuenta es simple y brutal: la empresa vale 109 veces más que la economía paraguaya entera.

El podio inalcanzable

El ranking mundial por capitalización bursátil, actualizado a mediados de 2026, tiene nombre y apellido conocidos. Detrás de Nvidia aparece Google con US$ 4,367 billones, 96 veces el PIB paraguayo. Completa Apple con US$ 4,275 billones, 94 veces la economía nacional.

Microsoft y Amazon ocupan el cuarto y quinto lugar, con US$ 2,902 billones y US$ 2,566 billones, respectivamente: 64 y 56 veces el tamaño de Paraguay. Ninguna de las cinco primeras baja de las 50 veces.

Ocho de diez son Big Tech

El detalle más incómodo del ranking no es el tamaño. Ocho de las diez empresas más valiosas del mundo pertenecen al mismo ecosistema: tecnología, semiconductores e inteligencia artificial.

TSMC, la taiwanesa que fabrica los chips que usan Apple, Nvidia y AMD, vale US$ 2,198 billones sin que su nombre circule en la conversación cotidiana.

SpaceX, que debutó en bolsa hace apenas unas semanas con la mayor oferta pública inicial de la historia, ya se instaló en el séptimo puesto con US$ 2,104 billones.

Solo dos rompen el ecosistema digital: Saudi Aramco, la petrolera estatal saudita, y Tesla, la automotriz eléctrica. Ambas, aun así, superan por decenas de veces cualquier economía latinoamericana mediana.

El poder global e influencia en pocas manos

Comparar capitalización bursátil con PIB tiene una trampa metodológica que conviene aclarar: son magnitudes distintas.

El PIB mide producción anual de bienes y servicios; la capitalización mide cuánto están dispuestos a pagar los inversores hoy por una empresa, mirando ganancias futuras. Una empresa puede valer más que un país sin generar, en un año, ni una fracción de lo que ese país produce.

Sin embargo, el ejercicio importa porque revela algo real: el poder de decisión global está concentrado en pocas manos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la alta concentración de mercado en América Latina, presente en banca, telecomunicaciones y otros sectores clave, desalienta la inversión en tecnología e innovación, porque las empresas dominantes no necesitan competir para retener clientes.

El fenómeno global de las Big Tech es la otra cara de la misma moneda: cuando el capital se concentra a esa escala, también se concentra la capacidad de fijar reglas, precios y agendas tecnológicas para el resto del mundo.

Cada decisión de Nvidia sobre a quién vende sus chips, cada movimiento de Amazon Web Services o Microsoft Azure sobre precios de infraestructura en la nube, golpea directamente los costos de digitalización de cualquier pyme local o empresa local.

La escala de estas compañías no es abstracta: es la que termina definiendo, con años de diferencia, qué tecnología llega a Asunción, a qué precio y en qué condiciones.

El próximo salto numérico está en camino: Anthropic y OpenAI, las dos mayores compañías de inteligencia artificial del mundo, evalúan salir a bolsa antes de fin de año, con valuaciones que medios especializados ubican por encima del billón de dólares cada una.

Anthropic se adelantó y ya envió la solicitud de salida a bolsa a la Comisión de Bolsa de Estados Unidos. Si eso ocurre, la brecha entre las corporaciones más valiosas del planeta y las economías de tamaño mediano, como la paraguaya, va a seguir ensanchándose.

En el texto no aparece Meta en el Top 10, pero está apenas por debajo. Meta subió con fuerza, hubo un salto grande a inicios de julio ligado al anuncio sobre su negocio de nube y hoy prácticamente empató a Tesla.