“Abastear” reunió a familias y amigos en una jornada especial por el Día de la Amistad

Para seguir celebrando el Día de la Amistad, el Abasto Este celebró este sábado 1 de agosto una nueva edición de “Abastear”, una jornada cargada de actividades para toda la familia.

El Abasto Este, ubicado en Minga Guazú, llevó adelante la feria “Abastear” edición Día de la Amistad. La gerente comercial, Emilse Rolón, mencionó que recibieron un importante flujo de visitantes que se acercaron para disfrutar de las distintas propuestas preparadas en el marco de esta fecha especial.

“Contamos con la presencia de productoras de Minga Guazú con la tradicinal agroferia de los sábados. También participaron productoras de Caaguazú con la comercialización de sus frutillas”, comentó.

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Pasillo de dibujos cautivó a los niños

Además, manifestó que los más pequeños tuvieron su espacio dentro de la propuesta con un área de dibujos junto al ABC Escolar, donde más de 70 niños participaron coloreando páginas escolares. Como parte de la actividad, recibieron obsequios y útiles escolares.

A su vez destacó que se contó con un sector de caritas pintadas, impulsado por uno de los locatarios, y un desfile de mascotas organizado por un comerciante del bloque 1, donde participaron animales de distintas razas y edades.

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“Presentamos un espacio de artesanos con trabajos en crochet y otros productos. Asimismo se ofreció degustaciones de productos a los visitantes”, detalló Rolón.

Abasto Este punto de compras

Sobre las actividades que impulsa el establecimiento comercial, señaló que el Abasto Este continúa posicionándose como un punto de compras cómodo y confortable, pero también como un espacio recreativo para las familias.

Asimismo, indicó que, al estar ubicado en una zona de gran concurrencia, siguen trabajando para posicionar al mercado como un punto de referencia para las compras mayoristas y minoristas, especialmente en el abastecimiento de alimentos y otros rubros.

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“Contamos con el acompañamiento de los clientes, especialmente en alimentos, en la parte de verdeo, que actualmente está en una época de mucha producción; también en carne, con el acompañamiento de las industrias vacuna y avícola, y tuvimos el pasillo de regalos que continuó durante este 1 de agosto”, cerró.