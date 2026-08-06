Misión comercial argentina desembarca en Asunción

Los próximos 12 y 13 de agosto, Asunción se convertirá en el epicentro de una importante rueda de negocios regional.

La Subsecretaría de Promoción de Exportaciones e Inversiones de la Argentina, junto con la Embajada de Argentina en Paraguay, lideran una misión comercial estratégica orientada al rubro de alimentos y bebidas

Rondas B2B y alianzas estratégicas

El encuentro, con sede en el Hotel Dazzler, reunirá de forma exclusiva a empresas productoras y exportadoras argentinas con importadores, distribuidores y tomadores de decisiones del mercado local.

La oferta abarca segmentos clave como aceites, vinos, lácteos, granos, productos orgánicos y líneas gourmet , excluyendo intermediarios comerciales.

La agenda contempla reuniones bilaterales (B2B) y espacios de networking institucional orientados a concretar acuerdos de provisión a largo plazo y potenciar la integración comercial en el canal retail y foodservice.