Negocios
06 de agosto de 2026 a la - 12:27

Misión comercial argentina desembarca en Asunción

Vinos en la finca El Paraíso de la bodega Luigi Bosca, en Mendoza, Argentina.
Vinos, aceites, productos lácteos, granos entre otros, serán el centro de negociaciones entre empresas argentinas y paraguayas. La cita es 12 y 13 de agosto en el Hotel Dazzler. Natalia Daporta

La Embajada argentina trabaja en una propuesta concreta para dinamizar el sector de alimentos y bebidas paraguayo-argentino y promover un salto a el comercio binacional sin intermediarios comerciales.

Por ABC Color

Los próximos 12 y 13 de agosto, Asunción se convertirá en el epicentro de una importante rueda de negocios regional.

La Subsecretaría de Promoción de Exportaciones e Inversiones de la Argentina, junto con la Embajada de Argentina en Paraguay, lideran una misión comercial estratégica orientada al rubro de alimentos y bebidas

Rondas B2B y alianzas estratégicas

El encuentro, con sede en el Hotel Dazzler, reunirá de forma exclusiva a empresas productoras y exportadoras argentinas con importadores, distribuidores y tomadores de decisiones del mercado local.

La oferta abarca segmentos clave como aceites, vinos, lácteos, granos, productos orgánicos y líneas gourmet , excluyendo intermediarios comerciales.

La agenda contempla reuniones bilaterales (B2B) y espacios de networking institucional orientados a concretar acuerdos de provisión a largo plazo y potenciar la integración comercial en el canal retail y foodservice.

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