DNIT: US$ 1.500 millones en 3 años y hoja de ruta al 2029

La unificación operativa de la gestión tributaria y aduanera en Paraguay ha transformado la arquitectura fiscal del país, posicionándose como un catalizador de formalización y eficiencia administrativa.

Durante un encuentro exclusivo y ante invitados del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, en el marco de la celebración de sus 101 años de vida institucional, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) rindió cuentas del balance de sus primeros tres años de gestión, destacando un salto cuantitativo en la reacción y la eficiencia operativa.

El gerente ejecutivo de la institución, Braulio Ferreira, enfatizó que desde la creación de la DNIT en agosto de 2023 se ha registrado una recopilación récord sustentada en la trazabilidad de datos y en controles basados ​​en gestión de riesgos.

Esta sinergia institucional elevó la presión tributaria desde un promedio histórico del 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB), registrado entre 2003 y 2023, al 11,2% al cierre del ejercicio 2025.

Este desempeño, según Ferreira, preserva una de las ventajas competitivas más destacadas de Paraguay en la región: el mantenimiento de una carga tributaria reducida que incentiva la atracción de inversión extranjera directa (IED) y el fortalecimiento de las operaciones comerciales transfronterizas.

Gobernanza tributaria sin incremento de tasas

Uno de los hitos más relevantes es que este incremento en los ingresos fiscales, que representa aproximadamente US$ 1.500 millones de recursos adicionales para el Estado, se logró de manera orgánica, sin recurrir a la creación de nuevos tributos ni al aumento de las alícuotas vigentes.

Paraguay se consolida como una de las plazas bursátiles y de inversión con menor carga tributaria, un factor clave para la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de la competitividad en mercados emergentes.

La integración operativa ha posibilitado cruces de información en tiempo real, combatiendo la evasión fiscal y formalizando diversos eslabones de la cadena de valor comercial, sostuvo Ferreira.

Transformación digital del comercio exterior

En el frente aduanero, la DNIT ha diseñado una hoja de ruta estratégica para el periodo 2023-2029 orientada a la reingeniería integral de procesos y el despliegue de una plataforma tecnológica de última generación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegurando estándares internacionales de facilitación del comercio internacional.

El plan de modernización prioriza la incorporación de herramientas digitales, analítica avanzada y la optimización de los despachos aduaneros para reducir costos transaccionales y tiempos de espera en frontera para los operadores de comercio exterior.

Perspectivas al 2029: Eficiencia y sostenibilidad

Con la mirada puesta en el mediano plazo, la DNIT ha fijado como meta estratégica alcanzar una presión tributaria del 12% del PIB para el año 2029.

Para alcanzarlo, la institución comenzará profundizando el uso de tecnología, la capacitación técnica del capital humano y el trabajo articulado con los sectores clave de la economía privada.

Ferreira reafirmó que el compromiso institucional se centra en consolidar una administración moderna, predecible y transparente, como aliado del desarrollo socioeconómico del país sin desincentivar la inversión privada.

Finalmente, el gerente ejecutivo reafirmó el compromiso de la institución con la mejora continua, mediante una administración tributaria y aduanera más eficiente, moderna y orientada a facilitar el desarrollo del país.

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