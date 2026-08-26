Mundial del Rally en Paraguay: Senatur prepara encuesta en Itapúa

Desde este jueves 27 hasta el 30 de agosto se realizará en el departamento de Itapúa el WRC Rally del Paraguay 2026. Ante la gran concurrencia que ya moviliza la actividad deportiva, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) medirá los efectos que deja el evento.

En ese aspecto, el ministro interino de la Senatur, Javier Ramírez, explicó a ABC que se estarán cubriendo los diferentes tramos de la carrera, también los espacios estratégicos como el fan zone y otras partes de la ciudad, de manera de recabar información de visitantes tanto nacional (que no sean de Itapúa) como de extranjeros.

Para llevar adelante el trabajo, la institución cuenta con un acuerdo específico con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), que permitirá sumar estudiantes, docentes, investigadores y coordinadores al equipo del Observatorio Turístico de la Senatur.

Ramírez detalló que el operativo también se desarrollará con el acompañamiento de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex).

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Perfil del turista

“Sería una encuesta para recabar información en relación a cuántos días se queda, qué tipo de alojamiento utiliza, qué lugares está visitando, su valoración en relación al evento también, cuánto está gastando, para conocer un poco el nivel de gasto turístico y conocer de dónde están viniendo”, destacó.

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Más de 3.000 personas serán consultadas

Ramírez recordó que el año pasado se realizó un trabajo similar, aunque principalmente desde la Senatur, con una muestra de unas 2.000 encuestas durante los tres días del evento.

Este año, al tener una jornada más de competencia y con la incorporación de más profesionales, la institución apunta a llegar a las 3.000 personas consultadas.

¿Qué sectores medirán?

Según dio a conocer la institución, la investigación se estructurará en tres dimensiones. Desde la perspectiva turística, se analizará quiénes llegan, cuánto tiempo permanecen, qué actividades realizan y cómo valoran su experiencia.

En el ámbito económico, se medirá el movimiento generado en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y otros servicios. Finalmente, la dimensión socioambiental permitirá conocer la percepción de las comunidades y relevar aspectos vinculados con la sostenibilidad y los efectos sociales de un evento internacional de esta envergadura.

“Se están haciendo estudios de otros sectores, como a nivel comercial y de impacto ambiental. Se unificará como que todos los informes globales para sacar un único resultado de la incidencia de manera general y oficial”, sumó el alto funcionario.

Resultados servirán para futuras promociones turísticas

El ministro subrayó que los datos no solo permitirán conocer el impacto que tendrá esta edición del rally, sino también generar información para la planificación turística.

“Los resultados obtenidos podrán ser utilizados no solo para analizar el impacto del evento y saber de dónde provienen los visitantes, sino también proyectar información para el año que viene”, comentó.

A su vez, remarcó que uno de los aspectos de interés será conocer el comportamiento de los visitantes internacionales, quienes llegan principalmente atraídos por el rally, pero que también aprovechan su estadía para conocer otros atractivos turísticos del país.

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Ramírez aclaró que este jueves iniciará el trabajo de campo y ni bien finalice el evento, según precisó se estarán procesando los datos y compartiendo los resultados al Comité Organizador. Además se está trabajando con Rediex que recopilará las muestras de los otros sectores. Espera que después de una semana ya se tengan los resultados oficiales.