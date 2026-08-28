Dólar en baja: inmobiliarios alertan por pérdida de previsibilidad y riesgo para nuevas inversiones

Al igual que los otros sectores, el del rubro inmobiliario exige acciones del Banco Central del Paraguay (BCP) ante la nueva baja de la moneda norteamericana. El miembro del Consejo de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Gonzalo Faccas, mencionó a ABC que con esta baja del dólar se genera un “gravísimo problema de previsibilidad” para el país. Esto, debido a que en su momento, según explicó, el BCP intervino cuando la moneda norteamericana se fue al alza y llegó a estar en G. 8.000.

En ese sentido, mencionó que el mercado “históricamente” está acostumbrado a que el ente matriz, además de tener como objetivo el control de la inflación, siempre moderó los cambios bruscos de la cotización de las monedas.

La gravedad adicional: el BCP no da explicaciones

“Ahora que el dólar cayó fuertemente hacia abajo, la inactividad y la inacción del Banco Central nos genera un problema gravísimo de previsibilidad. No queremos que nos manejen un dólar artificial, sino que estamos pidiendo que el país se desempeñe dentro de la previsibilidad que nos tiene acostumbrados hace 25 años, en el orden de la estabilidad macroeconómica”, contó.

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Cuestionó que esta situación actual “tiene la gravedad adicional” de que no aparezca un responsable del BCP a dar una explicación lógica sobre el escenario. Añadió que, si saliese una autoridad para justificar la decisión de “quedarse absolutamente quietos” y “permitir una apreciación del guaraní superior al 23%, versus el 10% que tienen las monedas de la región”, sería bueno entender el panorama, ya que, para él, esto está llevando a problemas muy graves en industrias como la inmobiliaria.

En el caso del sector inmobiliario, dijo que el 100% de los ingresos son en dólares y el 80% de los costos son en guaraníes, por lo que remarcó que la situación está llevando al rubro a un problema gravísimo.

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“En un momento donde podríamos seguir vendiendo en US$ 1.500 el metro cuadrado promedio y aprovechar la cantidad de extranjeros que están viniendo a buscar esa estabilidad que Paraguay tiene acostumbrados. Ahora el precio del metro cuadrado promedio ronda los US$ 2.000”, explicó.

“Falta la asimetría que tuvo el mercado”

Para Faccas, el BCP tuvo “históricamente” una asimetría hacia el mercado, que hoy no esta teniendo, debido a que cuando se elevó la moneda extranjera actuó y ahora que está desplomándose no realiza la misma acción.

“(El BCP) No es asimétrico y eso arroja a que el mercado no esté acostumbrado. No tenemos ningún elemento como para cubrirnos (el sector inmobiliario). En nuestra industria nada ocurre de la noche a la mañana”, lamentó.

Consultado sobre si hoy es difícil planificar las inversiones a futuro ante la falta de previsibilidad, señaló que “sería algo terrible” que pierda Paraguay, porque afirmó que “este boom” del sector inmobiliario que Paraguay registró en los últimos años se debe a la estabilidad macroeconómica.

Escenario cambiario diferente

Por su parte, Raúl Constantino, presidente de la Capadei, tuvo la misma postura, dado que, durante muchos años se tuvo cierta estabilidad. Contó que los precios en dólares acompañaron la evolución de los costos y de la inflación, por lo que un desarrollador podía mantener un precio durante buena parte del proceso de comercialización sin necesidad de realizar ajustes importantes.

“El escenario actual es muy diferente, la fuerte variación del tipo de cambio hace que los costos de los desarrolladores, que en buena medida se generan en guaraníes, tengan que ser recalculados permanentemente en relación al dólar, a esto se debe contemplar también, la inflación local que impacta directamente en los costos de la construcción”, apuntó.

Explicó que si la mano de obra, servicios, honorarios y otros componentes locales aumentan en guaraníes, pero la divisa extranjera baja, esos mismos costos para el desarrollador representan cada vez más dólares.

¿Por qué la caída del dólar impacta en los nuevos desarrollos inmobiliarios?

“Por lo tanto, un proyecto que hoy se inicia debe partir de una estructura de costos en dólares diferente a la de los proyectos que fueron concebidos anteriormente a la devaluación de la citada moneda que se está teniendo en los últimos meses. Esto tiene una consecuencia directa muy importante en los nuevos desarrollos inmobiliarios”, reiteró.

Constantino aclaró que no se trata de que el desarrollador esté aumentando su margen, sino que está tratando de mantener la rentabilidad necesaria para que el proyecto sea viable frente a una estructura de costos que se encareció en términos de dólares, dado que los gastos en guaraníes se siguen manteniendo, aunque la depreciación del dólar provoque que los precios en la citada moneda suban.

“La situación que transita nuestra economía en materia cambiaria, genera gran incertidumbre. El sector se encuentra con una enorme dificultad al fijar el precio de venta de los diferentes productos inmobiliarios”, apuntó.

Situación de los precios

A su vez, explicó que anteriormente un desarrollador podía lanzar un proyecto, establecer un precio en dólares y mantenerlo relativamente estable durante el período de comercialización.

Por el contrario, a lo que se tiene ahora que si el tipo de cambio continúa moviéndose, existe el riesgo de que el precio fijado al inicio de las ventas deje de reflejar el costo real de reposición del inmueble cuando llegue el momento de construir o terminar el proyecto.

Freno a las inversiones

Más allá de la fijación de precios, dijo que la situación afecta directamente a las nuevas inversiones, ya que el problema más importante para el sector no es solamente fijar el precio de venta actual, sino la dificultad para proyectar el costo de reposición de un proyecto que demorará dos, tres o cuatro años en desarrollarse y venderse.

“Cuando existe una elevada incertidumbre cambiaria, el desarrollador considerará un mayor margen de seguridad en sus proyecciones de costos y, en el peor de los casos, puede inclusive postergar la decisión de llevar adelante una inversión. La estabilidad cambiaria es un componente fundamental de la previsibilidad necesaria para invertir en desarrollos inmobiliarios de largo plazo”, resaltó.