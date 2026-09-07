Negocios
07 de septiembre de 2026 a la - 12:33

El periodismo pago se duplicó en 10 años

Transacciones bancarias, compras, pagos con tarjetas de crédito.
Transacciones bancarias, compras, pagos con tarjetas de crédito.Shutterstock

En 2014, solo 1 de cada 10 personas pagaba por acceso a noticias online en los 20 mercados donde el Reuters Institute mide el fenómeno. Para 2022 esa cifra se duplicó. En el análisis de Digital News Report 2026, que encuesta a casi 100.000 consumidores de noticias en 48 mercados, la curva se aplana por primera vez.

Por ABC Color

La curva cuenta dos historias. La primera es de expansión: una década de inversión en paywalls, apps y estrategias de suscripción que convirtió a una minoría casi marginal en una base de clientes real. La segunda, 2026, donde se juega el negocio.

El promedio global tiene un techo natural: en los 20 mercados donde se mide el pago por noticias, apenas dos —Noruega (40%) y Suecia (32%)— superan holgadamente al resto.

Irlanda y Australia son los que más crecieron desde 2020 (+10 y +9 puntos, respectivamente), pero son la excepción. En Brasil, el mercado con más historia de suscripción digital en la región, la base de pago retrocedió 5 puntos en tres años, hasta 15%.

Menos clientes, más ingreso por cliente

El caso de USA Today Co. resume la nueva estrategia: perdió 30% de sus suscriptores en 2025, pero el ingreso promedio por usuario subió 27% al reducir descuentos agresivos.

The New York Times muestra la misma lógica desde otro ángulo: la porción de suscriptores que paga solo por noticias bajó de 17% a 12%, porque la mayoría ahora compra paquetes que incluyen juegos y contenido de cocina.

Por qué paga la gente

El 81% de quienes pagan lo hace por beneficio directo, acceso a contenido que no consiguen gratis. El 46% también menciona motivaciones de valor cívico: sostener el periodismo porque le importa a la sociedad. Ese matiz separa mercados: en Finlandia, pagar es una transacción utilitaria; en Canadá, es una decisión casi moral, con 63% citando motivos sociales.

La competencia no viene de otro medio

El desafío ya no es solo entre diarios. En Canadá, 29% de quienes pagan por información lo hacen directamente a creadores individuales en plataformas como Substack o Beehiiv; en Estados Unidos, 21%. La frontera entre creador independiente y empresa mediática se está diluyendo.

En Brasil, el mercado de la región con más historia en modelos de pago la base de suscriptores, retrocede pese al crecimiento de nuevos medios digitales.

El problema ya no es convencer a más gente de pagar, sino diseñar por qué esa porción fija de audiencia paga más y se queda más tiempo.

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