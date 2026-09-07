Tres décadas de calidad que transformaron el descanso

Desde 1996, Sueñolar, empresa 100% paraguaya, ha evolucionado junto a sus clientes, pasando de tener al sommier como producto insignia a consolidarse como referente en descanso, con una amplia propuesta de productos para dormitorio, living, comedor y complementos para el hogar.

A lo largo de estas tres décadas, Sueñolar ha construido una marca reconocida por su calidad, diseño, innovación y compromiso, siendo Top of Mind y contando desde 2019 con la certificación como Empresa B, que demuestra su compromiso con las personas, las comunidades y el medioambiente.

En el marco de este aniversario, la marca presenta la campaña Donde nacen tus historias, con una serie de acciones especiales para celebrar junto a sus clientes.

Como parte de esta celebración, Sueñolar invita a hacer realidad un gran sueño: el sorteo de un departamento completamente amoblado, un premio pensado para dar inicio a una nueva historia.

Con 30 años de historia, Sueñolar continúa mirando hacia el futuro con el desafío de seguir innovando y acompañando a las familias paraguayas en cada nuevo capítulo.

Aporte a la industria nacional

El recorrido de Sueñolar representa también el desarrollo de una industria nacional capaz de construir marcas sólidas, generar empleo y competir a partir de la calidad, el diseño y la innovación.

Como empresa 100% paraguaya, su evolución desde el tradicional sommier hacia una propuesta integral para el hogar demuestra la capacidad de la producción local para adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores y generar valor más allá de un producto, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena vinculada al sector.

Con la mirada puesta en los próximos años, Sueñolar encara una nueva etapa en la que la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con sus clientes seguirán siendo pilares de crecimiento.

La empresa busca profundizar su propuesta para el hogar y continuar desarrollando soluciones que acompañen los cambios en los estilos de vida de las familias paraguayas.

A tres décadas de su nacimiento, el desafío pasa por consolidar lo construido y, al mismo tiempo, abrir nuevos caminos para que una marca nacida en Paraguay siga creciendo y proyectándose hacia el futuro.