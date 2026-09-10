Metalúrgica Vera apunta a mercados regionales

Lo que comenzó principalmente con la fabricación de estructuras metálicas evolucionó hacia el desarrollo de proyectos de mayor dimensión y complejidad. Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad productiva superior a 2.500 toneladas de acero mensuales, permitiéndole atender proyectos de diferentes escalas.

“Más que fabricar un producto estándar, buscamos ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto, desde la ingeniería y el diseño hasta la fabricación y el montaje”, señaló el Ing. Luis Gabriel Vera, gerente general de Metalúrgica Vera SRL.

Tecnología para ganar eficiencia

La producción abarca edificios y naves industriales, estructuras metálicas, perfiles de alma llena soldada, puentes grúa, coberturas industriales, puentes metálicos, básculas, silos y tolvas, entre otras soluciones.

En los últimos años, las inversiones estuvieron orientadas a incrementar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia e incorporar tecnología. La transformación digital también ocupa un lugar importante mediante herramientas de modelado y diseño 3D, como Tekla Structures, que permiten elevar la precisión, optimizar materiales y facilitar la coordinación entre las diferentes etapas de los proyectos.

La empresa también apuesta por la capacitación y formación continua de sus colaboradores, considerando al capital humano como un componente esencial para acompañar la evolución tecnológica.

Mayor demanda industrial

Vera explicó que la demanda de soluciones metalúrgicas registra un crecimiento sostenido, impulsado por la expansión de la industria, la logística, la agroindustria y los proyectos de infraestructura.

El desarrollo de parques industriales, centros logísticos, depósitos y plantas productivas genera nuevas oportunidades para estructuras metálicas eficientes, seguras y de rápida ejecución.

En este escenario, el cliente busca cada vez más un aliado estratégico y no solamente un proveedor. El respaldo técnico, la ingeniería especializada, el cumplimiento de plazos, la calidad y el servicio posventa son factores que adquieren mayor relevancia.

Competitividad y mano de obra

Entre los principales desafíos del sector se encuentran los costos de producción, el acceso a financiamiento, la disponibilidad de mano de obra calificada y la competencia de productos importados.

Para Vera, la producción nacional ofrece ventajas que van más allá del precio, como la adaptación de soluciones, la cercanía con el cliente y el control sobre los tiempos de fabricación, logística y montaje.

La capacitación técnica es otro punto clave. La empresa busca desarrollar internamente profesionales especializados en ingeniería, diseño, soldadura, fabricación, montaje y control de calidad.

Mirada puesta en la región

Metalúrgica Vera proyecta continuar creciendo y fortaleciendo su presencia en mercados como Argentina, Bolivia y Uruguay. Paraguay, según Vera, cuenta con ventajas competitivas como su ubicación estratégica, disponibilidad de energía eléctrica y una industria con capacidades técnicas y productivas crecientes.

Para los próximos cinco años, la empresa apunta a fortalecer su capacidad, incorporar tecnología, mejorar procesos y desarrollar a sus colaboradores.

El objetivo es consolidarse como una de las empresas líderes del sector metalúrgico paraguayo y llevar la experiencia y capacidad nacional a nuevos mercados.