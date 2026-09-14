Negocios
14 de septiembre de 2026 a la - 11:20

Argentina vuelve a la carga: ahora apunta a construcción y ferretería

Dos trabajadores en casco y guantes, uno señala hacia arriba mientras el otro escucha, en un sitio de construcción al atardecer.
19 empresas de sector construcción arriban a Paraguay.IStock

Diecinueve empresas del sector argentino de construcción, ferretería y refrigeración tendrán este 16 y 17 de septiembre una jornada de reuniones en Asunción. La movida se suma a la de misión comercial argentina que en agosto trajo a 56 empresas y generó 400 encuentros con el sector privado paraguayo.

Por ABC Color

Asunción se convirtió en escala obligada para la ofensiva comercial argentina. Este miércoles, la Embajada Argentina reunirá a importadores, distribuidores y profesionales paraguayos con representantes de 19 firmas trasandinas, en un formato de reuniones individuales y previamente agendadas.

Un mercado con déficit para Buenos Aires

Argentina mantiene una balanza comercial deficitaria con Paraguay de alrededor de US$ 1.532 millones, pese al buen desempeño exportador general del país en 2026.

Cada nueva rueda de negocios es, en ese sentido, un intento de achicar esa brecha y ganar terreno en un mercado que compra cada vez más.

Paraguay, del lado local, también atraviesa un momento de fuerte dinamismo comercial: las exportaciones paraguayas del primer semestre crecieron 23,6% interanual, y Argentina se mantiene como principal destino de las exportaciones paraguayas, con una participación de 43,2% del total. La relación bilateral, aunque asimétrica en el saldo, es cada vez más intensa en volumen.

De la soja al cemento

Hasta ahora, buena parte de la agenda comercial bilateral estuvo dominada por la soja y los alimentos, de hecho, la misión de agosto se concentró en ese rubro.

Esta rueda marca un giro hacia sectores vinculados a la obra: construcción, ferretería y refrigeración, rubros que acompañan de cerca el ritmo de la edificación privada y pública en Paraguay.

Los interesados en agendar reuniones pueden inscribirse previamente y consultar la oferta exportable argentina a través de los canales habilitados por la Embajada.

La jornada inicia mañana de 9:00 a 16:00 horas, con la presentación de varias organizaciones en la sede diplomática sobre avenida España 742, y las consultas pueden canalizarse al correo de Promoción Comercial de la Embajada.

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