Biodiésel: MIC anuncia controles ante un nuevo escenario para el gasoil

A mediados de este 2026 Paraguay amplió el porcentaje de mezcla de biodiésel nacional en el gasoil, a través de una nueva ley. En ese marco, Alberto Sborovsky, viceministro de Comercio, comentó que este es un Gobierno y un Ministerio de Industria y Comercio (MIC) “amigos” de las empresas que cumplen con las normativas, las leyes y las resoluciones.

Por eso, para garantizar la competencia y la formalidad, contó que salen a fiscalizar comercios, estaciones de servicios y otros establecimientos que competen a la autoridad de aplicación.

Ante esta situación, reiteró que están intensificando los controles, sobre todo impulsando la aplicación de políticas públicas importantes, como la Ley de Biodiésel.

Aseguró que también saldrán a controlar el cumplimiento del aumento del porcentaje de mezcla del 5% al 7% que rige hasta el 31 de diciembre, ya que después el porcentaje se va a incrementar.

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Control hasta fin de año

Precisamente, recordemos que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) estableció que el porcentaje mínimo de mezcla en el gasoil tipo III será del 7% hasta fines de este año.

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A partir de 2027, dispone que el porcentaje mínimo de mezcla de biocombustible para la utilización en motores diésel para el gasoil tipo III, o el combustible que lo sustituya, sea del 8%.

“Hasta esa fecha revisaremos y subir 1% más para poder dar esa respuesta a la política pública. Para nosotros es estratégico, porque puede ser el reemplazo de la importación de combustible y usar lo que producimos en el campo sin tener que estar trayendo de otro lado. Además, no se saca divisas del país sino estamos dejando el dinero en la chacra”, detalló.

Control en estaciones de servicios

En lo que respecta a la verificación de estaciones de servicio de manera a constatar que los combustibles comercializados cumplan con los estándares de calidad establecidos, dijo que están haciéndolo, aunque reconoció que “al tope de sus capacidades”.

Contó que realizan los trabajos de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), que es el responsable de la parte de metrología.

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“Es un sector muy dinámico que hoy está acompañando y está alineado a toda esta normativa que tenemos como autoridad de aplicación. Vamos a seguir controlando y la vamos a hacer cumplir”, apuntó.

Sobre si detectaron irregularidades durante los controles en las estaciones de servicios, mencionó que lo que observan es que las empresas están tomando conciencia de que tienen que cumplir con todas las resoluciones, los decretos y las leyes.