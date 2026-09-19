GA Ingeniería apuesta por el salto industrial de Paraguay

Potencial para una nueva etapa industrial

Paraguay tiene condiciones favorables para dar un nuevo salto industrial y avanzar hacia proyectos de mayor escala en sectores como energía, biocombustibles, fertilizantes, celulosa, alimentos e infraestructura. En el marco del Día de la Industria, Gallardo sostiene que la combinación de energía competitiva, ubicación estratégica, hidrovía, materias primas y capacidad técnica constituye una plataforma para atraer nuevas inversiones.

Sin embargo, considera que el crecimiento industrial debe traducirse también en beneficios para la economía local, mediante la generación de empleo, incorporación de conocimiento y una mayor participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor.

Una solución integral para la industria

Con más de 30 años de trayectoria, GA Ingeniería acompaña el desarrollo de proyectos industriales a través de sus unidades de ingeniería, fabricación y montajes industriales; izajes y transportes especializados, y soluciones navales.

La compañía cuenta con capacidad para fabricar, transportar, izar y montar estructuras y equipos, además de ejecutar trabajos de montajes electromecánicos, piping, tanques, utilidades y ampliaciones de plantas. “Nuestro objetivo es ofrecer una solución integral con un único socio local”, afirma Gallardo.

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Desde 1994, la firma participa en la construcción, ampliación y modernización de instalaciones industriales en Paraguay. Entre sus clientes se encuentran:

Alcogreen, Cahpsa, Caiasa, Cargill, Cooperativa Chortitzer, Cruz Monte, Fertimax, Fuelpar, Los Lazos, Merco LDC, Neualco S.A., Paraleva, Parglass, Pioneros Del Chaco, Produpar, REM, Rocktref, Siom, Tetra Pak, Tlp S.A., Upisa y Vernon.

Inversión permanente en tecnología

La estrategia de crecimiento de GA Ingeniería está acompañada por una política de reinversión en infraestructura, tecnología, equipos y capacitación. Entre las últimas incorporaciones sobresale una grúa telescópica de 400 toneladas, mientras que su base ubicada en Ypané dispone de aproximadamente 30.000 m2.

Esta infraestructura permite a la empresa responder a requerimientos de proyectos industriales complejos, integrando distintas etapas de ejecución y servicios especializados desde un mismo proveedor.

Calidad y seguridad como pilares

La compañía trabaja bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001:2015 y aplica, de acuerdo con las características de cada proyecto, estándares internacionales como ASME, ANSI, API, ASTM, AWS y NFPA.

“Calidad y seguridad no son complementos: forman parte de la planificación y ejecución de cada trabajo”, sostiene Gallardo.

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De cara a los próximos años, los socios ingeniero Gustavo Abente y Daniel Gallardo proyectan a GA Ingeniería como protagonista de la nueva etapa industrial paraguaya, combinando conocimiento local, estándares internacionales y capacidad de ejecución. “Después de más de 30 años construyendo industrias, queremos seguir creciendo junto al Paraguay y ser el socio industrial local de las inversiones que transformarán al país”, concluye.