Economistas hablan de una moderación del crecimiento y ponen foco en desempeño de los servicios

El Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año creció 4% y 5,7% en el acumulado al primer semestre del año, de acuerdo con el informe de Cuentas Nacionales divulgados por el Banco Central del Paraguay (BCP). Si bien es un número auspicioso, expertos observan una moderación en el crecimiento que se notó en el periodo medido entre abril y junio del presente año. Sobre todo, las miradas están puestas en el sector de servicios que concentra casi la mitad de la economía y que también ha desacelerado en su crecimiento.

El economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira explicó en el Programa Enfoque Económico de ABC Cardinal que para analizar el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) se debe considerar que el segundo trimestre suele ser un periodo un poco mas desacelerado, con impactos estacionales.

Ferreira refirió que el crecimiento moderado refleja la desaceleración en algunos sectores claves como las industrias, ganaderías, la inversión interna y servicios, que incluye también al comercio.

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Impacto de los servicios

El ex ministro hizo hincapié en que el sector de servicios es sumamente importante ya que impacta en casi la mitad de la economía. Dicho rubro creció 3,4% en el segundo trimestre, pero al comparar con periodos anteriores, se nota que se está retornando a los valores del 2024. “Con respecto al primer trimestre hay una diferencia de 4,5 puntos menos, considerando que en dicho periodo el repunte fue del 7,9% y ese impacto afecta al 36% de la economía”, apuntó.

Según el informe del BCP, se observaron variaciones positivas en los servicios financieros, gubernamentales, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas y demás. Mientras que servicios de transporte mostraron comportamientos negativos. “Si sumamos lo que se contrajo el sector de transporte y de otros rubros, el peso relativo de los servicios llegaría a cerca del 50% de la PIB, lo que reafirma la relevancia que tiene este sector”, afirmó.

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Esta desaceleración de los servicios (incluido el comercio), según Ferreira se da primero porque nos estamos encareciendo con relación a Brasil y Argentina debido al tipo de cambio. El diferencial de cambio del real frente al guaraní llega a un 17% y casi 23% frente a otras monedas. Lo segundo es que el paraguayo está con menos poder adquisitivo que antes, debido a la inflación acumulada e ingresos que no crecen lo suficiente.

Otro indicador que llama la atención es la fuerte caída de la formación bruta de capital fijo relativo a las inversiones internas (compra de maquinarias, elementos y otros) para inversión.

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Un crecimiento más moderado, pero no preocupante

Por su parte, el economista Rodrigo Ibarrola del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) también se refirió a las cifras de las Cuentas Nacionales y a su parecer el resultado al segundo trimestre muestra señales de moderación en un crecimiento más centrado hacia el potencial.

Detalló igualmente que el retroceso está más marcado en ciertos rubros y se notó en la formación de capital bruta de capital fijo (maquinaria, motores, etc) con una caída del 11,8% y que sería la primera variación negativa en años. También en el sector ganadero, con una retracción del -4,1%.

No obstante, precisó que el desempeño de los otros sectores compensó dicho deterioro, incluso restando rubros volátiles (binacionales y agro), el crecimiento núcleo tiene un buen acumulado por encima del 5%. “Se esta poniendo un poco el freno y lo que vemos es una señal de moderación encaminándose al crecimiento potencial de entre el 3,5 y 4%, pero no hay de que preocuparse”, reiteró.

El crecimiento del PIB proyectado por el BCP para el presente es del 4,5%, y con el resultado logrado al primer semestre (de 5,7%) sostienen que la cifra se irá moderando en la segunda parte del año.