Fitch tampoco confía en que déficit fiscal bajará al 1,5% del PIB para el 2028

La credibilidad fiscal está nuevamente en la mira y es una de las principales razones por las que por ahora la calificadora Fitch no ha otorgado el estatus de grado de inversión a Paraguay, complicado por el incumplimiento de su plan de convergencia del déficit y por las deudas acumuladas con proveedores.

Los atrasos con proveedores suman aproximadamente US$ 1.300 millones (2% del PIB) adeudados a empresas farmacéuticas y de la construcción. Este episodio, junto con el caso de atrasos de 2023 y las desviaciones de la regla fiscal desde 2019, ha debilitado la credibilidad de la política fiscal, advierte Fitch en su reporte de calificación soberana de Paraguay.

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Nueva meta del déficit

De acuerdo con la nueva meta del gobierno (tras dos fracasados planes de convergencia), el déficit fiscal podría llegar al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en este 2026 y en 3,9% en 2027, con la expectativa de alcanzar nuevamente el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5% del Producto para el 2028.Sin embargo, en su reciente informe de calificación soberana a Paraguay, la calificadora Fitch Rating estimó que el déficit podría llegar a un 2% para el 2028 y con sesgo al alza.

Según detalla el informe, la proyección oficial incluye 1,8 puntos porcentuales (pp) del PIB para saldar la mayoría de los atrasos y 2,3 pp para permitir un mayor gasto en salud pública y obras públicas.

De acuerdo con el plan del gobierno, los atrasos de la construcción se saldarán mediante partidas presupuestarias en 2026, mientras que con los farmacéuticos se saldarían en 2027 y mediante un mecanismo de cesión de derechos de cobro distribuido entre 2026 y 2029. En este contexto, Fitch proyecta que el déficit se reducirá al 2% del PIB para 2028, aunque existen riesgos al alza por presiones en gasto social y salarios públicos antes del próximo ciclo electoral y de hecho para estas elecciones municipales ya se concretaron algunas subas salariales que impactarán en el gasto rígido.

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Proyectan que nivel de deuda también aumentará

En lo relacionado a la deuda gubernamental, el informe de Fitch detalla que disminuyó al 31,7% del PIB en 2025 (frente al 37,5%), y esto se debe en gran medida por la apreciación del guaraní.

Sin embargo, Fitch prevé que la deuda pública aumente a 34,5% para 2028 considerando justamente estos nuevos compromisos para saldar las deudas.

Mencionó también que Paraguay ha concretado tres años consecutivos de emisiones globales en guaraníes y la apreciación cambiaria han reducido la proporción de deuda en moneda extranjera al 74,5% en junio de 2026, frente al 90,2% que tenía en el 2023

Otros puntos señalados por la calificadora que por el momento no ha otorgado el grado de inversión a Paraguay, a diferencia de Moody´s y Standard and Poor´s, es el fracaso en la reforma de la Caja Fiscal. Al respecto detalló que la Ley aprobada en marzo no incluye los cambios paramétricos clave que se modificaron tras el rechazo del Congreso y la opinión pública.

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Fracaso en indicadores de corrupción y gobernanza

En cuanto a los indicadores corrupción y gobernanza, siguen grandes desafíos para el país, resaltó la calificadora.

En el informe menciona que Paraguay ocupa la posición en el percentil 39 del indicador Worldwide Governance Indicators(WBGI), una posición marcadamente baja que refleja una capacidad institucional débil, fragilidad en el Estado de derecho y un alto nivel de corrupción percibida, lo que impacta negativamente el perfil crediticio al situarse por debajo del percentil 50