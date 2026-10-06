El financiamiento con tarjetas crece y la mora también: Estos datos revela el BCP al mes de agosto

El endeudamiento vía tarjetas de crédito sigue avanzando sobre todo en los segmentos de menor monto —y, por extensión, en los hogares con menos margen financiero, en un contexto en el que el “tarjeteo” aparece cada vez más como estrategia para llegar a fin de mes

De acuerdo con el informe de indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de agosto de 2026 el saldo financiado en líneas de tarjetas de hasta G. 3.000.000 alcanzó G. 1,69 billones. La cifra implica un aumento interanual del 39,7% frente a agosto de 2025, cuando este segmento sumaba G. 1,21 billones y que concentra a los sectores más vulnerables con menor capacidad de absorción ante shocks de ingresos o empleo. No obstante, la velocidad en que venían avanzando estos créditos ha bajado, ya que venía creciendo a un ritmo del 50% en los meses anteriores.

La preocupación no es solo por el volumen que viene creciendo, sino por la calidad del crédito, ya que se observa aumento en los indicadores de atrasos.

El BCP reporta que la morosidad en las líneas de hasta G. 3 millones llegó a 7,7% en mayo de 2026, por encima del 7,1% de agosto de 2025.

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En líneas generales, el tarjeteo creció 27,5%

En tanto que la cartera global al mes de agosto llegó a G. 7,31 billones, lo que representa un incremento del 27,5%respecto de agosto de 2025, cuando sumaba G. 5,74 billones, de acuerdo con el BCP, con un leve retroceso frente a meses anteriores que venía creciendo por encima del 30%.

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Considerando la cartera global del negocio de tarjetas, la mora también viene incrementando sostenidamente y se ubicó en 5,9%al octavo mes del año, frente a 4,7%en el mismo periodo del año anterior, según el reporte oficial.

Pese al salto de las líneas pequeñas, la mayor porción del stock sigue concentrada en los montos más elevados. Así, el segmento de líneas mayores a G. 10.000.000 registró un saldo de G. 3,56 billones en el citado periodo, con una suba de 27% interanual., y con una tasa de morosidad de 4,3%, de acuerdo con el reporte de la banca matriz.

Mientras que en el tramo medio, de G. 5 a 10 millones, el saldo fue de G. 1,18 billones en el octavo mes del año, equivalente a un aumento del 22,3% respecto del mismo mes de 2025. En este grupo, la mora se ubicó en 6,6%, frente al 4,7% de agosto del 2025 según el informe.

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Advertencias sobre el crédito al consumo

La aceleración del crédito de consumo no pasa inadvertida ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió recientemente en su informe de conclusión de la misión en Paraguay, sobre los riesgos asociados al crecimiento rápido de los préstamos de consumo e instó a aplicar medidas prudenciales, en una señal de cautela frente a dinámicas de endeudamiento que pueden deteriorarse si cambian las condiciones económicas o financieras.