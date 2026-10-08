El hub urbano con el que Loma Plata se vuelve a adelantar

A fines de la década de 1920, el Chaco era un territorio sin rutas, con sequías largas y distancias que se medían en días. Paraguay buscaba colonos para poblarlo y la comunidad menonita buscaba un lugar donde asentarse. En 1927 nació la Colonia Menno, en lo que hoy es Loma Plata.

Cien años después, las generaciones herederas de aquella apuesta lo vuelven a hacer en el Chaco paraguayo con visión estratégica: construir el camino antes de que llegue la demanda, con la mirada puesta en el Corredor Bioceánico.

Del aislamiento al polo productivo

Más allá del clima y el aislamiento, el trabajo organizado y la cooperación transformaron la región. Durante y después de la Guerra del Chaco, las colonias contribuyeron al abastecimiento y al desarrollo de una zona que hoy es uno de los polos productivos del país.

Los números lo confirman. En 2024, según el informe de Cuentas Regionales Anuales del Banco Central del Paraguay, Boquerón creció 7,5%, Presidente Hayes 9,9% y Alto Paraguay 13,1%, todos por encima del 4,7% del PIB nacional.

De esa historia nace Emprendimientos El Parque, la sociedad entre la Cooperativa Chortitzer, que reúne a miembros de aquella comunidad fundadora, y el Grupo González Acosta. Su proyecto, Complejo Chaco Central reúne hotelería, negocios, gastronomía, servicios y espacios corporativos en un mismo predio.

Una apertura con fecha simbólica

La primera obra será un Holiday Inn, marca del grupo hotelero IHG, con apertura prevista para mediados de 2027. Tendrá 114 habitaciones en cinco niveles, un centro de convenciones de unos 240 m² para 300 personas, bar, gimnasio y un área de resort con piscina y espacios recreativos. La inversión ronda los US$ 10 millones.

La fecha no es casual: 2027 marca el centenario de la llegada de los menonitas al Paraguay. La idea es que la inauguración coincida con un aniversario que es parte de la identidad de Loma Plata y del Chaco Central.

El hotel responde a una necesidad concreta: hoy la región recibe ejecutivos, empresas, familias y funcionarios sin una oferta hotelera de estándar internacional.

Pensar la ciudad que viene

El hotel es apenas el primer ladrillo. Le seguirá un Strip Mall, un centro comercial a cielo abierto para entidades financieras, gastronomía y comercios. El plan maestro contempla además oficinas corporativas, áreas residenciales y un centro educativo.

Según lo presentado, el diseño reserva zonas para logística, agroindustria y residencia, y proyecta una ciudad de unos 70.000 habitantes hacia 2050. “La idea es más cercana a una ciudad nueva, en torno a la nueva Ruta Bioceánica”, Víctor González Acosta, presidente de González Acosta & Asociados.

El arquitecto resume la filosofía del proyecto en una frase: “Pensar en la ciudad significa planificar”. Es decir, ordenar el crecimiento antes de que la ruta lo desborde.

La apuesta es la ruta

El proyecto se apoya en el Corredor Bioceánico, el eje vial que unirá los puertos de Santos, en Brasil, con los de Antofagasta, en el norte de Chile, atravesando el Chaco paraguayo.

Su pieza clave, el puente de 1.294 metros entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, concretó la unión física de sus márgenes este año y los accesos estarán listos en febrero de 2027.

Para el 2027 Loma Plata tendrá acceso regional, hotel, servicios y un plan urbano listos justo cuando empiecen a circular personas, mercaderías e inversiones por el corredor.

Diseñado para el clima chaqueño

El complejo incorpora arquitectura adaptada al calor extremo: captación y reutilización de agua de lluvia, eficiencia energética, paneles solares para áreas comunes, aislación térmica y acústica, y preservación de las especies nativas del predio.

En una región donde el agua y la energía son recursos escasos, no es un detalle de marketing: es una condición para que el proyecto funcione.

La historia se repite

La historia de Loma Plata juega a favor. Hace un siglo, sus fundadores llegaron a un territorio sin nada y lo convirtieron en un polo productivo. Hoy, sus generaciones herederas repiten la fórmula: construir y hacer el camino con visión estratégica.