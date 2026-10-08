Negocios
08 de octubre de 2026 a la - 09:31

El hub urbano con el que Loma Plata se vuelve a adelantar

Loma Plata
Complejo Chaco Central, el hub urbano en Loma Plata de la mano de Cooperativa Chortitzer y Víctor Acosta González

La Cooperativa Chortitzer y el Grupo González Acosta levantan Complejo Chaco Central, un desarrollo de usos mixtos de 4,5 hectáreas en Loma Plata. La primera obra es un Holiday Inn de 114 habitaciones con US$ 10 millones de inversión que abrirá en 2027, el año del centenario menonita. La primera etapa del proyecto apunta a una ciudad planificada sobre el Corredor Bioceánico.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A fines de la década de 1920, el Chaco era un territorio sin rutas, con sequías largas y distancias que se medían en días. Paraguay buscaba colonos para poblarlo y la comunidad menonita buscaba un lugar donde asentarse. En 1927 nació la Colonia Menno, en lo que hoy es Loma Plata.

Cien años después, las generaciones herederas de aquella apuesta lo vuelven a hacer en el Chaco paraguayo con visión estratégica: construir el camino antes de que llegue la demanda, con la mirada puesta en el Corredor Bioceánico.

Del aislamiento al polo productivo

Más allá del clima y el aislamiento, el trabajo organizado y la cooperación transformaron la región. Durante y después de la Guerra del Chaco, las colonias contribuyeron al abastecimiento y al desarrollo de una zona que hoy es uno de los polos productivos del país.

Los números lo confirman. En 2024, según el informe de Cuentas Regionales Anuales del Banco Central del Paraguay, Boquerón creció 7,5%, Presidente Hayes 9,9% y Alto Paraguay 13,1%, todos por encima del 4,7% del PIB nacional.

De esa historia nace Emprendimientos El Parque, la sociedad entre la Cooperativa Chortitzer, que reúne a miembros de aquella comunidad fundadora, y el Grupo González Acosta. Su proyecto, Complejo Chaco Central reúne hotelería, negocios, gastronomía, servicios y espacios corporativos en un mismo predio.

Loma Plata
Lanzamiento Complejo Chaco Central en la ciudad de Loma Plata. Esta obra se desarrollará sobre el eje del estratégico Corredor Bioceánico

Una apertura con fecha simbólica

La primera obra será un Holiday Inn, marca del grupo hotelero IHG, con apertura prevista para mediados de 2027. Tendrá 114 habitaciones en cinco niveles, un centro de convenciones de unos 240 m² para 300 personas, bar, gimnasio y un área de resort con piscina y espacios recreativos. La inversión ronda los US$ 10 millones.

La fecha no es casual: 2027 marca el centenario de la llegada de los menonitas al Paraguay. La idea es que la inauguración coincida con un aniversario que es parte de la identidad de Loma Plata y del Chaco Central.

El hotel responde a una necesidad concreta: hoy la región recibe ejecutivos, empresas, familias y funcionarios sin una oferta hotelera de estándar internacional.

Loma Plata
El hotel Holiday Inn, de la cadena IHG, se abrirá el 2027, con 114 habitaciones de estándar internacional.

Pensar la ciudad que viene

El hotel es apenas el primer ladrillo. Le seguirá un Strip Mall, un centro comercial a cielo abierto para entidades financieras, gastronomía y comercios. El plan maestro contempla además oficinas corporativas, áreas residenciales y un centro educativo.

Según lo presentado, el diseño reserva zonas para logística, agroindustria y residencia, y proyecta una ciudad de unos 70.000 habitantes hacia 2050. “La idea es más cercana a una ciudad nueva, en torno a la nueva Ruta Bioceánica”, Víctor González Acosta, presidente de González Acosta & Asociados.

El arquitecto resume la filosofía del proyecto en una frase: “Pensar en la ciudad significa planificar”. Es decir, ordenar el crecimiento antes de que la ruta lo desborde.

La apuesta es la ruta

El proyecto se apoya en el Corredor Bioceánico, el eje vial que unirá los puertos de Santos, en Brasil, con los de Antofagasta, en el norte de Chile, atravesando el Chaco paraguayo.

Su pieza clave, el puente de 1.294 metros entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, concretó la unión física de sus márgenes este año y los accesos estarán listos en febrero de 2027.

Para el 2027 Loma Plata tendrá acceso regional, hotel, servicios y un plan urbano listos justo cuando empiecen a circular personas, mercaderías e inversiones por el corredor.

Puente de la Ruta Bioceánica, que une Carmelo Peralta con Puerto Murtiño, una obra clave para fortalecer la integración regional y el comercio.
Puente de la Ruta Bioceánica, que une Carmelo Peralta con Puerto Murtiño, una obra clave para fortalecer la integración regional y el comercio.

Diseñado para el clima chaqueño

El complejo incorpora arquitectura adaptada al calor extremo: captación y reutilización de agua de lluvia, eficiencia energética, paneles solares para áreas comunes, aislación térmica y acústica, y preservación de las especies nativas del predio.

En una región donde el agua y la energía son recursos escasos, no es un detalle de marketing: es una condición para que el proyecto funcione.

La historia se repite

La historia de Loma Plata juega a favor. Hace un siglo, sus fundadores llegaron a un territorio sin nada y lo convirtieron en un polo productivo. Hoy, sus generaciones herederas repiten la fórmula: construir y hacer el camino con visión estratégica.

Artículos relacionados

Con G. 100 millones, por ejemplo, la verdadera pregunta no es cuánto paga determinado instrumento, sino cuánto capital está dispuesto a exponer el inversor para perseguir un retorno que, en muchos casos, no está pactado ni trazado.
Negocios
¿Dónde conviene invertir hoy? Rentabilidad, riesgo y liquidez frente a frente
Ver más
La integrante del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana Caballero, muestra el nuevo billete de 100.000 guaraníes durante la presentación oficial que se llevó a cabo en el Salón de Convenciones de la banca matriz. El BCP presentó una nueva familia de billetes del guaraní, una de las monedas más antiguas de la región.
Negocios
Nuevos billetes del guaraní: ¿Cuándo estarán disponibles al público y qué pasará con los actuales?
Ver más
Empresa por Acciones Simplificadas (EAS).
Negocios
La letra chica de emprender
Ver más
María José Samaniego Pascual, fundadora del hotel La Misión.
Negocios
Crecer sin agrandarse, la apuesta de María José Samaniego en La Misión
Ver más
Expo
Negocios
Quejarse, culpar y tener razón: los hábitos que le salen caro a la empresa
Ver más
Jorge Talavera, CEO de Azeta.
Negocios
Azeta, de 80 años de historia a una nueva generación de negocios
Ver más
Este megaproyecto tecnológico prevé movilizar unos US$ 12.000 millones durante sus primeros tres años de desarrollo.
Negocios
US$ 12.000 millones: la mayor inversión privada de la historia del Paraguay ya estaría en marcha
Ver más
Patricia Goto en vestido blanco junto a un hombre en traje gris que presenta gráficos sobre economía en un ambiente moderno.
Negocios
Las 5 coordenadas Atlas para el 2027
Ver más