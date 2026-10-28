Paraguay gastó más en importar celulares que en automóviles y gasoíl

En los primeros nueve meses del año, el Paraguay gastó más en traer celulares desde China que en importar todo el gasoíl que consumió su economía, la de la ciudad y la del campo, según el último reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).

Combustible, misma cantidad, pero más caro

Se compraron 1.009.054 toneladas en combustible, prácticamente la misma cantidad que en 2025, pero se pagó 33% más. Es decir, la tonelada promedio pasó de US$ 746,5 a US$ 995,9: unos US$ 250 millones adicionales por el mismo volumen.

Con la nafta incluida, la factura de combustibles y lubricantes llegó a US$ 1.700,9 millones, el 11,4% de las importaciones registradas. Los celulares, en cambio, crecieron apenas 2,4% en valor; es decir, ni siquiera un combustible en alza logró superarlos.

Uno de cada tres dólares se va a China

El celular es la cara más visible de lo que pasa con China, mercado que vendió al Paraguay bienes por US$ 5.447,6 millones, un 22,4% más que el año pasado y el 36,4% de todo lo importado. En resumen, más de uno de cada tres dólares que el país gasta afuera termina en el gigante asiático, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas.

Los teléfonos representan una quinta parte de esa cuenta. Detrás de las máquinas y aparatos eléctricos (US$ 477,6 millones, +51,2%) y las notebooks, que fueron las de mayor crecimiento: US$ 428,2 millones, un 53,9% más.

Turismo de compras +36,5%

Una parte importante de los equipos importados no termina en manos exclusivamente de paraguayos. Las importaciones bajo el régimen de turismo, mercadería que se revende sobre todo a compradores brasileños en ciudades como Ciudad del Este, sumaron US$ 3.069,3 millones, con un salto de 36,5%. Uno de cada cinco dólares importados (20,5%) entra por esa vía. Y se espera cerrar el año, según el gremio, con ventas entre 20% y 25% superiores a las de 2025.

Los autos llegan de Brasil

Brasil es el segundo proveedor de Paraguay, con US$ 3.189,8 millones, el 21,3% del total. De allí llegan, sobre todo, automóviles (US$ 140 millones, +50,8%), cerveza (US$ 104,4 millones) y fertilizantes (US$ 94,7 millones).

Los vehículos son la otra historia del año. Sumando todos los orígenes, la importación de vehículos automóviles alcanzó US$ 1.041,2 millones, con un alza de 42,4%.

El combustible de Estados Unidos

Estados Unidos completa la lista con US$ 1.003,8 millones (+20,5%). Su perfil es distinto al de China y Brasil: casi la mitad es gasoíl (US$ 425,9 millones). Le siguen la nafta (US$ 78,4 millones, más del doble que un año atrás) y los productos farmacéuticos (US$ 44,6 millones).

Los tres países concentran el 64,5% de las compras que hace el Paraguay en el exterior. El resto se reparte entre decenas de países de orígenes.

Más consumo, pero menos máquinas

Dejando fuera las compras de frontera, lo que el país importa para su propio uso sumó US$ 11.879,8 millones, un 11% más. Crecieron los insumos (+24,2%) y los bienes de consumo (+13,4%). Sin embargo, las maquinarias y equipos que compran las empresas locales para producir cayeron 2,9%, a US$ 3.753,9 millones.

El país importa más para consumir y para revender, y bajó el ritmo de sus inversiones para ampliar y mejorar su capacidad productiva.

La soja paga la cuenta

Pese al salto de las compras, el comercio exterior cierra con un superávit de US$ 712 millones, gracias a exportaciones que crecieron 25,7% hasta US$ 15.972,6 millones, con la soja como el gran motor de la producción nacional. Por el momento, lo que el Paraguay exporta a distintos destinos alcanza para pagar la cuenta de los celulares, los autos y el gasoíl.