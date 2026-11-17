De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativa de Variables Económicas (EVE) del mes de noviembre, los agentes económicos esperan una mayor inflación este mes por lo que ajustaron su proyección a una variación mensual del 0,3% frente al 0,2% que previeron el mes pasado. Asimismo, para diciembre de 2026, los agentes económicos anticipan una inflación mensual de 0,3%.

En cuanto a la expectativa para fin de año, la encuesta muestra que los agentes ajustaron a la baja sus expectativas, ubicándola en 2,9% frente al 3% que previeron el mes pasado; por debajo del objetivo del BCP del 3,5%.

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Cabe señalar que en el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación negativa del -0,1%, y con este resultado, la inflación acumulada en diez meses alcanzó 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,7%.

Con respecto a la actividad económica, las expectativas de los agentes económicos apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,5% para el cierre de 2026, por debajo de la proyección oficial del 5% de expansión. Para el año 2027, los agentes económicos estiman que la economía crecerá en torno al 4,0%.

Repunte en proyección del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio nominal (TCN), expresado en guaraníes por dólar estadounidense, la expectativa de los consultados en la encuesta EVE para noviembre de 2026 se ubicó en G. 6.200, superior a lo proyectado en el mes anterior de G. 5.850.

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El dólar se mantiene en lo que va de esta semana en G. 6.180, muy cercano a lo proyectado por los agentes.

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Para diciembre de 2026, los agentes proyectan que la cotización de la divisa repuntará levemente para cerrar en G. 6.255, superior a G. 5.905 que previeron el mes pasado. En esa línea, los consultados por el BPC esperan que la divisa siga apreciando para cerrar el 2027 en torno a G. 6.500.

Finalmente, respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), las expectativas indican que esta se mantendría en 5,50% tanto en noviembre como en diciembre de 2026. De igual forma, para los cierres de 2026 y 2027, los agentes económicos prevén una TPM de 5,50%.