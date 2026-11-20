De acuerdo con los datos preliminares del Estimador de Cifras de Negocios (ECN), en septiembre se registró una variación interanual de 2,5% y con este resultado se alcanzó una variación del 4,3% en nueve meses.

Si bien se observa que las ventas mantienen una variación positiva, el ritmo es menor al que venía avanzando en los meses anteriores, con lo que claramente se nota una desaceleración en el volumen de las ventas.

El Estimador Cifra de Negocios es un indicador de corto plazo que mide las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

De acuerdo con estos datos publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP), el desempeño estuvo explicado principalmente por el mayor dinamismo de las ventas de las manufacturas y el comercio, aunque se registraron desempeños adversos en los servicios.

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Desempeños por rubros

De acuerdo con los datos oficiales, el desempeño de las ventas en la industria manufacturera, se dio por los repuntes en los productos químico-farmacéuticos, aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, papel, maderas, productos de minerales no metálicos, maquinarias y equipos y otros productos manufacturados (incluye fabricación de muebles).

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En el comercio destacaron las ventas vinculadas al sector químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, ventas de combustibles, productos alimenticios, productos agropecuarios, maquinarias y equipos y productos tecnológicos.

En el rubro de servicios se observaron incrementos en los movimientos de restaurantes y hoteles y servicios inmobiliarios

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Caen ventas en servicios y grandes tiendas

De acuerdo con los datos registrados, se observaron variaciones negativas en las ventas de grandes tiendas, prendas de vestir, Shoppings y demás, así como en los de insumos agrícolas (fertilizantes y agroquímicos).

Finalmente, en el sector servicios, se verificaron desempeños negativos en las ventas de servicios a las empresas, servicios de transportes, telecomunicaciones y servicios de información y servicios a los hogares.

En el mes de setiembre también se reportaron bajas en las ventas de carnes, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, metales comunes y productos metálicos.