De acuerdo con lo detallado por la Superintendencia de Valores (SIV) del Banco Central del Paraguay (BCP) en un comunicado, tras el levantamiento temporal de la suspensión a Ueno Administradoras de Fondos Patrimoniales SA (AFPISA), tras concretarse un acuerdo con Investor Casa de Bolsa qu actuará como vendedor de títulos y agente de pagos.

Según explicaron, los cuotapartistas no tendrán que abrir cuenta en Investor para recibir el pago de sus rescates. El mecanismo contempla pagos de hasta G. 30.000.000 por semana y, según lo previsto, arrancaría a partir de la próxima semana.

Como primera medida, Ueno AFPISA se pondrá en contacto con los cuotapartistas para que digan si quieren rescatar sus fondos mutuos y, en ese caso, entreguen los datos necesarios para recibir el pago. Quien no responda, por ahora, no cobra.

Cabe señalar que los rescates de los fondos mutuos con inversiones vinculadas a Ueno Bank están suspendidos desde principios de noviembre y el 10 de noviembre, la SIV suspendió por 180 días la autorización de la administradora para operar.

Sin embargo, ahora levanta la suspensión solo en la medida necesaria para que el pago funcione.

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Convoca a asamblea

La SIV también convocó a una asamblea de cuotapartistas. Ahí se resolverá si Ueno Cash Guaraníes y Ueno Cash Dólares se liquidan o no. El comunicado no informa la fecha.

En cuanto al valor cuota actualizado, Ueno AFPISA anunció que lo comunicará a la brevedad, y recién con esa cifra cada inversionista sabrá cuánto vale hoy lo que tiene en el fondo. Con ese número se podrá medir además cuántas semanas llevaría retirar todo a G 30 millones por vez.

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Notificaciones a clientes

La administradora está notificando mediante un correo electrónico y en redes sociales, a los cuotapartistas de fondos mutuos en ueno Cash Guaraníes y ueno Cash Dólares sobre el detalle de sus cuotas al 06 de noviembre y a la vez les consultó a los clientes sobre la intención de retirar la totalidad de la inversión.

Unos 30.000 clientes con fondos mutuos que siguen atrapados y estaban expectantes de una definición para recuperar sus inversiones, lo cual, según este comunicado de la SIV lo podrán hacer desde la próxima semana. Este sector no está bajo el amparo de la Ley de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que debía esperar el rescate por parte de otra administradora de fondos, en este caso lo asume Investor